Son dakika: Bakan Soylu'dan İstiklal Caddesi saldırganıyla ilgili kritik açıklama
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam saat 16.20 sıralarında İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısına ilişkin, "Teröristler eğer yakalanmasaydı bugün Yunanistan'a kaçacaklardı. PYD'yi orada kim besliyorsa, PKK'ya kim iç istihbarat sağlıyorsa fail odur. Piyonları tartışmaya gerek yok. Bu milletin en önemli hasleti piyonların kafasını kırmasıdır" dedi.
İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20 sıralarında meydana gelen terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişi de yaralandı.
Taksim bombacısı terörist kadının ilk ifadesinde PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.
SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. "ABD Büyükelçiliği'nin taziye mesajını redddiyoruz" diyen Soylu, "Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede çok açık bir şekilde, terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesidir. 'Ya kattan attın, ya kanala atın' diye net bir talimatı var" dedi.
Soylu'nun açıklamasından öne çıkan satırbaşları:
"Biz bize verilen mesajı aldık. Bize verilen mesajın ne olduğunu biliyoruz. Tekrar altını çizerek söylüyorum, ABD Büyükelçiliği'nin taziye mesajını redddiyoruz. Kobani'ye kendi senatolarından para gönderen bir devletin müttefikliği tartışılmalıdır. Biz kimseye kalleşlik yapmıyoruz ama bu kalleşliklere tahammül edecek gücümüz de kalmadı.
Operasyonlarımız devam ediyor. Teröristler eğer yakalanmasaydı bugün Yunanistan'a kaçacaklardı. PYD'yi orada kim besliyorsa, PKK'ya kim iç istihbarat sağlıyorsa fail odur. Piyonları tartışmaya gerek yok. Bu milletin en önemli hasleti piyonların kafasını kırmasıdır.
Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede çok açık bir şekilde, terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesidir. 'Ya kattan attın, ya kanala atın' diye net bir talimatı var.
Bu konuda teröristi öldürüp, olayı çözmemizi engelleyecek bir plan hazırladılar. Ama Emniyet güçlerimiz, istihbarat birimlerimiz el birliğiyle bu meselenin üstünün örtülmesini engellemişlerdir. İstanbul'da 6 yıldır böyle bir terör eylemi görmedik. Terörün yüzü böyle acımasızdır. Siz 200 tane engellersiniz ve bir tanesi patlar canınızı yakar. Biz birlik beraberlik içerisinde güçlü olmalı ve bunlara boyun eğmemeliyiz.
Küçükçekmece'de yakalandı. Patlattıktan sonra Esenler'e gitti, araçla Küçükçekmece'ye gitti. Onu götüren şahsı yakalayıp onu sorgulayınca bir sokakta olduğunu öğrendik. O sokağa yapılan operasyonda kıskıvrak bu evde ele geçirilmiş oldu.''
Bu olayı tertipleyen, terör örgütü belki üzülecek ama onu öldür talimatı verdiği kişiyi de yakaladık. Operasyonlar devam ediyor"
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