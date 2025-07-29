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O görüntü büyük tepki çekmişti: Ayakları dışarıda araç kullanan kişi, başsavcının oğlu çıktı!

O görüntü büyük tepki çekmişti: Ayakları dışarıda araç kullanan kişi, başsavcının oğlu çıktı!

29.07.2025 13:08:00
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Haber Merkezi
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O görüntü büyük tepki çekmişti: Ayakları dışarıda araç kullanan kişi, başsavcının oğlu çıktı!

Gaziantep'te bir sürücünün ayaklarını camdan çıkartarak otomobil kullandığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Aracın sürücü koltuğunda oturan kişinin Gaziantep Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı M.B.'nin oğlu olduğu öğrenildi.

Gaziantep Çevre Yolu'nda seyir halindeki bir araçtan ayaklarını çıkartarak aracı süren kişinin görüntüleri, sosyal medyada gündeme oturdu.

Trafik ekiplerinin yaptığı incelemede, Cebeler mevkiinden İbrahimli istikametine seyir halinde olan araç sürücüsünün seyir halindeyken camdan ayaklarını çıkardığı video kayıtlarında tespit edildi.

Sözkonusu kişinin Gaziantep Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı M. B. olduğu iddia edildi. İktidara yakın Gazeteci Osman Diyadin ise trafiği tehlikeye atan bu kişinin Başsavcı M.B.'nin oğlu olduğunu açıkladı.

Gazeteci Diyadin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aracı kullanan Başsavcı değil. Oğlu aracı babasından habersiz alıp, trafiğe çıkıp böyle büyük bir hata ile istenmeyen görüntüye neden olarak bir cahillik yapmış" dedi. 

"Oğlu aracı almış bunu yapmış.. Gereken ceza da kesilip ödenmiş.. Bakanlık da gereken uyarıyı yapmış" diyen Diyadin, aracın geçiş üstünlüğü ve çakarı olmadığını öne sürdü.

İlgili Konular: #Başsavcılık #trafik kazaları