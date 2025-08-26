O görüntülere izin verilmeyecek... İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Tüm kurumlara yazı gönderildi!

İstanbul Valiliği, İBB ve ilçe belediyelerine, kaymakamlıklara, kentteki tüm kurumlara önemli bir yazı gönderdi.

Vali Davut Gül imzası bulunan yazıda, sosyal medyada çekim yaparak insanlara yardım ettiğini öne süren şahıslara yönelik bazı önemli notlar yer aldı.

Açıklamada, "Hayırsever vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında kalan çocuk ve yetişkinler ile diğer vatandaşlara yönelik çeşitli sosyal yardım çalışmaları yapılmaktadır" denildi.

"KİŞİLİK HAKLARINA ZARAR VERMEKTE..."

Ancak yardım görüntülerinin ihtiyaç sahibi insanları teşhir ettiği belirtilen açıklama "Ancak yardımların dağıtımı esnasında yardım alan kişileri teşhir eden ve kamuoyunu rahatsız edici görüntüler oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu durum, kişilik haklarına zarar vermekte ve yardımların amacına uygun şekilde yapılmasını engellemektedir. Bu kapsamda, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler tarafından yapılacak olan yardımlar aşağıdaki hususlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.