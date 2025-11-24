O görüntülere tepki yağdı: Ayasofya'ya ağır tonajlı araçlar neden girdi?

Ayasofya'da başlatılan restorasyon çalışmaları sırasında, tarihi binanın içine yüksek tonajlı vinçler sokulduğu anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Neredeyse 1.500 yıllık geçmişe sahip olan Ayasofya, daha güvenli ve düzenli bir yapıya kavuşması amacıyla kapsamlı restorasyon sürecine girmişti.

TARİHİ ZEMİNDE KAMYON KULLANIMI TEPKİ ÇEKTİ

Restorasyon sırasında ortaya çıkan görüntüler, yüksek tonajlı vinçlerin tarihi yapının içine girdiğini ve tarihi zeminde kullanıldığını gösterdi. Yapının İmparator Kapısı olarak bilinen girişinde vinçlerle yapılan çalışmalar da sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Ayasofya’nın altından ve çevresinden yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda kanal ve geçitler bulunuyor.

“AĞIR TONAJLI EKİPMAN GİRMESİ YASAK”

Cumhuriyet'e konuşan Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.

UNESCO'nun ilkelerini anımsatan Yavaşçay, "Bu ilkelere göre dünya mirası statüsündeki yapılara ağır tonajlı ekipmanın girmesi kesinlikle yasak. Ayasofya da dünya mirası statüsüne giriyor. Büyük ihtimalle kubbeye ağır şeyler kaldıracaklar ama bunun çözümü var, parça parça kaldırabilirsiniz. İşi ‘kolay’ hale getirmek için Ayasofya’ya vinç sokuyorlar. Parça parça bölüp çıkartmak yerine tek seferde kaldırmak için ağır tonajlı vinç soktular” dedi.

“HANGİ ÖNLEM ALINIRSA ALINSIN O VİNÇLER ZEMİNE ZARAR VERİR”

Ayasofya’nın Türkiye’nin en önemli tarihi eseri olduğunu vurgulayan Yavaşçay, “Ayasofya'dan önemli bir tarih eser yok. Ayasofya'da yapılacak her şeyin çok ince detayına kadar düşünülmesi gerekiyor. Hangi önlem alınırsa alınsın o vinçler zemine zarar verir. Zararını şu an görmesek bile ilerleyen zamanlarda görebiliriz. Çünkü Ayasofya’nın zemini çok yumuşak. Altında sarnıçlar, tüneller dehlizler var. Belki şu an orada çatlaklar oluşacak ve 50-60 sene sonra Ayasofya’nın zemininde çökmelere neden olacak” ifadelerini kullandı.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Kamuoyunda yaşanan tartışmalar üzerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri iddiaları reddederek sürecin tamamen kontrollü ve bilimsel raporlar doğrultusunda yürütüldüğünü savundu. Yetkililer, restorasyon çalışmalarının Koruma Kurulu kararları ve statik analizler çerçevesinde, tarihi yapıya zarar vermeyecek şekilde adım adım uygulandığını dile getirdi. Ayasofya restorasyonunda, hem tarihe sahip çıkma hem de yapının dayanıklılığını artırma amacıyla yürütülen çalışmaların kontrollü bir şekilde devam ettiği ifade edildi.