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O il için yeni karar: Denize girmek yasaklandı

O il için yeni karar: Denize girmek yasaklandı

16.07.2025 08:22:00
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AA
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O il için yeni karar: Denize girmek yasaklandı

Giresun Valiliği, deniz koşullarındaki olumsuzluk nedeniyle il sınırları içerisindeki sahil ve plajlarda gün içerisinde denize girilmesinin yasaklandığını açıklandı.

Giresun'da olumsuz koşullar nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Giresun Valiliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, deniz koşullarının can güvenliğini tehdit ettiği ifade edildi.

VALİLİK RESMEN AÇIKLADI

Açıklamada il sınırları içerisinde yer alan sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı aktarıldı.

Açıklamada, gün içerisinde denize girmenin yasaklandığına işaret edilerek, "Giresun il sınırları içerisinde tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklanmıştır. Lütfen denize girmeyiniz. Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından yasağa uymalarını önemle rica ederiz. Uyarıları dikkate alınız. Güvenliğinizi riske atmayınız" denildi.

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