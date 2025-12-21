O ilde filmleri aratmayan olay: Eski halk otobüsünü satın aldı, mahalleliyi gezdiriyor

Antalya'da yaşayan Rıza Canbulat, karavana dönüştürmek amacıyla İstanbul'da halk otobüsü olarak kullanılan sarı renkli 07 RC 845 plakalı otobüsü satın aldı.

Karavana dönüştürme çalışmalarına henüz başlamayan Canbulat, otobüsü akşamları değerlendirmek için ailesi, komşuları, akrabaları ve arkadaşlarıyla turlara çıkıyor.

Antalya'da halk otobüslerinin mavi olması nedeniyle sarı otobüs, trafikte hemen dikkat çekiyor.

Rıza Canbulat, otobüsün müziğini, ışıklarını ve kapılarını açarak Konyaaltı Sahili, Işıklar Caddesi, Kültür Mahallesi ve Eski Lara Caddesi gibi işlek noktalarda tur atıyor.

Yolda otostop çeken öğrencileri de aracına aldığını belirten Canbulat, bu turların gençler arasında da ilgi gördüğünü söyledi.

"HAFTADA BİRKAÇ GÜN GEZİYORUZ"

Rıza Canbulat, çocuklarıyla başlayan turların zamanla mahalle geleneği haline geldiğini belirterek, "Komşularımızla beraber haftada birkaç gün geziyoruz. İnsanların hoşuna gidiyor, ışıklarda durduğumuzda bakıyorlar, dikkat çekiyor. Kafelerde oturanlar da otobüsü izliyor" diye konuştu.

Canbulat'ın akşam turlarına katılan komşusu Ayşenur Nalbantoğlu, komşuluk bağlarının güçlendiğini belirterek, "Bir komşunuzun sizi kendi imkanlarıyla gezdirmesi ve eğlendirmesi çok güzel. Genelde cuma günleri geziyoruz. Bizi önceden eşi arıyor, 'Şu gün çıkıyoruz' diyor. Hiç tanımadığımız insanlar bile yolculuk sırasında bize katılıyor." ifadelerini kullandı.

Canbulat, ilerleyen süreçte otobüsü karavana dönüştürmek istediğini, şimdilik bu gezilerin hem kendisi hem de komşuları için keyifli bir paylaşıma dönüştüğünü ifade etti.