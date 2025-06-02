O ilde panik! Hastaneyi tahtakuruları bastı: 3 servis kapatıldı

Çorum'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma
Hastanesi "tahtakurusu" istilasına uğradı.
İddiaya göre, hastalar ve personelden gelen şikayetler
üzerine inceleme yapan hastane yönetimi Palyatif, Üroloji ve Beyin Cerrahisi
servislerinin tahtakuruları tarafından sarıldığını belirledi.
HASTALAR BAŞKA SERVİSLERE DAĞITILDI
T24’ten Elvan Yılmaz’ın haberine göre; tahtakurularının
istila ettiği Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki servis ilaçlama
için kapatıldı.
Bir diğer servisin ise, bazı odalarında tedavi hizmeti
verilemiyor.
Bu servislerde tedavi gören hastaların tedavileri, sevk
edildikleri diğer servislerde devam ediyor.