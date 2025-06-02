O ilde panik! Hastaneyi tahtakuruları bastı: 3 servis kapatıldı

Çorum'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi "tahtakurusu" istilasına uğradı.

İddiaya göre, hastalar ve personelden gelen şikayetler üzerine inceleme yapan hastane yönetimi Palyatif, Üroloji ve Beyin Cerrahisi servislerinin tahtakuruları tarafından sarıldığını belirledi.

HASTALAR BAŞKA SERVİSLERE DAĞITILDI

T24’ten Elvan Yılmaz’ın haberine göre; tahtakurularının istila ettiği Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki servis ilaçlama için kapatıldı.

Bir diğer servisin ise, bazı odalarında tedavi hizmeti verilemiyor.

Bu servislerde tedavi gören hastaların tedavileri, sevk edildikleri diğer servislerde devam ediyor.