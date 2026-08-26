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O ilde sağlık skandalı! Yurttaşlara yedireceklerdi: Gıda denetiminde böceklenmiş 7 ton un ele geçirildi

O ilde sağlık skandalı! Yurttaşlara yedireceklerdi: Gıda denetiminde böceklenmiş 7 ton un ele geçirildi

26.08.2026 10:34:00
Güncellenme:
ANKA
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O ilde sağlık skandalı! Yurttaşlara yedireceklerdi: Gıda denetiminde böceklenmiş 7 ton un ele geçirildi

Diyarbakır’da gıda denetimi sırasında son kullanma tarihi geçmiş ve böceklenmiş 7 ton 100 kilogram un tespit edildi. Halk sağlığı açısından risk taşıdığı belirlenen unlara el konularak gerekli işlemlerin ardından tamamı imha edildi.
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince düzenlenen gıda denetiminde tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş ve böceklenmiş 7 ton 100 kilogram un imha edildi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı gıda denetim ekipleri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla kent genelindeki kontrollerini sürdürüyor.

TOPLAM 7 TON 100 KİLOGRAM UN...

Ekipler, Şehitlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede yaptıkları kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ve böceklenmiş unların bulunduğunu belirledi.

Tüketilmesi sağlık açısından risk taşıyan toplam 7 ton 100 kilogram un, zabıta ekipleriyle birlikte tutanak altına alındı.

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Mevzuata aykırı koşullarda bulundurulan ürünlere, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından imha edilmek üzere el konuldu. Ekipler, ürünleri Çöp Aktarma İstasyonu’nda imha etti.

İlgili Konular: #Sağlık #diyarbakır #böcek