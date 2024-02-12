O illerde yaşayanlar dikkat: AFAD’tan ‘kuvvetli sağanak yağış’ uyarısı geldi

AFAD, Antalya’nın merkez ilçeleri ve Isparta'nın güneyinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak yurttaşları uyardı.

ANKA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 20:04
O illerde yaşayanlar dikkat: AFAD’tan ‘kuvvetli sağanak yağış’ uyarısı geldi
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AFAD, 12 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren Antalya’nın merkez ilçeleri ve Isparta'nın güneyinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak uyardı. 

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"@meteoroloji_twi'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 2 Şubat Pazartesi günü, akşam saatlerinden itibaren; Antalya’nın merkez ilçelerinde (Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Kemer) çok kuvvetli yer yer şiddetli; batı ilçeleri (Kumluca, Finike, Demre, Kaş) ile gece saatlerinden sonra Serik'de kuvvetli ve çok kuvvetli; Isparta'nın güneyi (Sütçüler, Aksu, Yenişarbademli, Eğirdir) ve Burdur'un doğusunda (Bucak, Çeltikçi, Ağlasun) yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."


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