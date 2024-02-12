UNICEF'ten Nepal uyarısı: Acil yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nepal'in batısında 3 Kasım 2023'te gerçekleşen depremden etkilenen bölgelerde yaşayan 68 bin çocuğun hala acil yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

AA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 08:28
UNICEF'ten Nepal uyarısı: Acil yardıma muhtaç
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UNICEF'in resmi internet sitesinden Nepal'de yaşanan depremin 100. gününde afetin bölgedeki çocuklara etkilerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Nepal Ulusal Deprem İzleme ve Araştırma Merkezince 6,4 büyüklüğünde ölçülen depremden etkilenen bölgelerdeki 68 bin çocuğun hala acil yardıma muhtaç olduğu vurgulandı.

Söz konusu çocuklara ve ailelerine desteğin sürdürülmesi çağrısı yapılan açıklamada, çocukların yaşamlarının yeniden inşasına yardımcı olmak üzere 14,7 milyon dolar tutarında fon talebinde bulunuldu.

Açıklamada, merkez üssü Karnali eyaletinin Jajarkot bölgesinde gerçekleşen depremde 81'i çocuk olmak üzere 154 kişinin hayatını kaybettiği, 366 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Depremin ev, okul, sağlık tesisleri ve altyapısına zarar vererek çocuklara yönelik kritik hizmetleri kesintiye uğrattığı kaydedilen açıklamada, birçoğunun kış mevsimini geçici barınaklarda geçirdiği ifade edildi.

Açıklamada, depremde 898 okulun hasar gördüğü ve 134 bin çocuğun eğitiminin sekteye uğradığı belirtilirken, UNICEF'in kurduğu 223 geçici öğrenim merkezi vesilesiyle 17 bin çocuğun okula geri kazandırıldığı aktarıldı.

Nepal Ulusal Deprem İzleme ve Araştırma Merkezi, 3 Kasım'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 6,4 olarak bildirirken, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,6 olarak ölçmüştü.

Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezince (NCS), sosyal medyadan yapılan paylaşımda, depremin, 6,4 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirilmişti.

Depremde 154 kişi hayatını kaybetmiş, 366 kişi yaralanmıştı.


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