Meteoroloji'den Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı

Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulunuldu.

AA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 12:09
Meteoroloji'den Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Akdeniz'de rüzgar, bu akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.


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