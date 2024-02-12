Meteoroloji'den Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı
Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Akdeniz'de rüzgar, bu akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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