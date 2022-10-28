O kanun yandaş Eğitim-Bir Sen'i bile isyan ettirdi: Kitlesel basın açıklaması gerçekleştirilecek

28 Ekim 2022 Cuma, 12:33

Eğitim Sendikaları 14 Ekim’de Ankara’da yaptıkları ortak toplantı ile Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ve kariyer sınavlarının iptal edilmesi için 2 Kasım’da iş bırakacaklarını açıklamıştı.

Toplam 12 eğitim sendikasının ortak kararında, Eğitim-İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Teç-Sen, Anadolu Eğitim-Sen, Özgür Eğitim-Sen, Eğitim Hak-Sen, Eksen Eğitim-Sen, İdeal Eğitim-Sen, Eğitim Söz-Sen, Eğitimde Birlik Sen, Eşit Haklar Sendikası ortak karar alarak kariyer basamak sınavlarının iptali ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi için eylem planı hazırladığını açıkladı.

Sendikalar iş bırakma kararını açıklarken beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

İktidara yakınlığıyla bilinen sendika Eğitim-Bir Sen, ÖMK’de değişiklik yapılması taleplerine duyarsız kalınmasına karşı eylem kararı aldıklarını açıkladı.

Eğitim-Bir Sen’den yapılan açıklamada, “7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda öğretmenlerin beklentilerini ve toplu sözleşme taleplerimizi karşılayacak, sınav zorunluluğunun kaldırılarak hizmet süresini esas alan bir kariyer basamakları tasarımına hayat verecek, bir milyonu aşkın öğretmenin hak, yetki, görev ve sorumlulukları noktasında bir meslek kanununda olması gereken unsurları içerecek değişiklikler ve ilave düzenlemeler yapılması konusunda öğretmenlerin haklı taleplerine zemin oluşturmak ve ilgili mercilerin harekete geçirilmesini sağlamak amacıyla, 1 Kasım 2022 tarihinde tüm resmî eğitim kurumlarında ilk derse girilmemesi ve tüm illerde aynı tarihte 12:00-13:00 saatleri arasında kitlesel basın açıklaması yapılması kararı aldık” denildi.

‘KAYITSIZ KALINMASIN’

Açıklamada, ÖMK’nin öğretmenlerin beklentisini karşılamadığını ve kanunun eksikliklerinin giderilmesi gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Meslek kanununun yerine ikame edilmek üzere öğretmenlerin beklentilerini ve toplu sözleşme masasına taşımış olduğumuz talepleri karşılayacak mahiyette hazırladığımız meslek kanunu önerisini TBMM’ye ve milletvekillerine ileterek, görüşmelerimizde önerimiz doğrultusunda Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun revize edilmesi gerektiğini vurgulamıştık. Gelinen noktada öğretmenlerin talep ve haklı beklentilerini karşılayacak somut bir adımın hâlâ atılmamış olması, belirsizliğin eğitim çalışanları ve öğretmenler üzerinde oluşturduğu moral ve motivasyon kaybı, yerinde ve gerekli düzenleme öneri ve çağrılarına duyarsız kalınması üzerine Eğitim-Bir-Sen olarak eylem kararı almış bulunmaktayız. Sorumluların ve yetkili makamların, eğitim çalışanlarının taleplerine kayıtsız kalmaması, sahadan yükselen sese kulak vermesi, eğitim paydaşlarının tekliflerini göz ardı etmeden kararları alması, yukarıda tasarımı yapılan teorinin aşağıdaki pratiklerle örtüşmesi, eğitimin niteliğini ve verimliliğini artıracaktır”