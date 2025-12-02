Ocak ayının başında kar bekleniyor: İBB’den kış şartları için önlem hazırlığı

İBB, kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerin zamanında alınarak meydana gelebilecek sorunların koordineli olarak çözülebilmesi için “Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı” yaptı.

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nda (AKOM) yapılan toplantıya, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir başkanlık etti. İBB Genel Sekreter Yardımcıları ve ilgili birimlerin yanı sıra Emniyet, AFAD, Jandarma, Karayolları, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli İşletmesi, İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi (HEAŞ) kurumlarının yetkilileri de toplantıda hazır bulundu.

OCAK BAŞINDAN SONRA KAR BEKLENİYOR

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı sunumda, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı. Buna göre aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞINDA EK SEFERLER DÜZENLENECEK

İBB, kış şartlarıyla mücadelede 11 bin 242 personel ve 3 bin 492 araç-iş makinesi görevlendirecek.4 bin 298 kilometrelik yol ağında, 637 müdahale noktasında ekipler hazır bekletilecek. Metrobüs hattında ise 44 araç görev yapacak. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi, toplam bin 551 araç ve iş makinesiyle sahada olacak. Bunların 755’i kar küremeli tuz serici kamyonlardan, 260’ı kritik noktalarda konumlandırılacak iş makinelerinden oluşacak. İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları tarafından yoğun kar yağışının olduğu tarihlerde ek seferler düzenlenecek.

KAR KÜREME ÇALIŞMALARI YAPILACAK

İBB’nin tuz depolarında şu anda 165 bin ton tuz bulunuyor. İhalesi tamamlanan 100 bin tonluk tuzun 45 bin tonu depolara ulaştı, kalan kısmın sevkiyatı sürüyor. 14 Kasım’da yapılan ihale ile 150 bin tonluk ek alım gerçekleştirildi. 15 Ocak 2026’ya kadar toplam 370 bin ton tuzun depolarda hazır bulundurulması hedefleniyor.

Ayrıca ilçe belediyelerinden gelen 34 bin 500 tonluk talep, sevkiyat tamamlandığında karşılanacak. Kritik kavşaklara ve yollara konumlandırılmak üzere 377 kutu ve torba tuz hazır bulundurulacak. Ekipler kar yağışıyla birlikte meydanlar, otobüs durakları, metro girişleri, iskeleler, hastaneler ve okullar dahil çok sayıda noktada kar küreme, tuzlama ve buz kırma çalışmaları yapacak. Ayrıca buz sarkıtları, devrilen ağaçlar ve risk oluşturan parçalara hızlı müdahale sağlanacak.

SOKAKTA YAŞAYANLAR TESİSLERE YERLEŞTİRİLECEK

İstanbul genelindeki 60 noktada kurulu Buzlanma Erken Uyarı Sistemi’nden (BEUS) gelen veriler doğrultusunda ekipler anlık yönlendirilecek. Araç takip sistemiyle sahadaki tüm ekiplerin takibi sağlanacak. Ana arterler ve çevre yollarında 51 çekici, kurtarıcı ve vinç hazır bekletilecek. Trafik kazaları ve yolda kalmalara hızlı müdahale için 31 kritik noktada bariyer açma planları yapıldı. 170 adet kar küreme aparatlı traktör ise muhtarlıklara verilerek köy yollarının açık tutulması sağlanacak. 11 Kasım itibarıyla evsizlere yönelik kış hizmeti devreye alındı. Sokakta yaşayanlar, zabıta ekiplerince alınarak sağlık kontrolleri sonrası Darülaceze Müdürlüğü koordinasyonunda İBB tesisleri ve anlaşmalı otellere yerleştiriliyor. Şu anda 350 evsiz vatandaş misafir ediliyor. Yoğun kar yağışlarında kritik noktalara mobil büfeler konuşlandırılacak. Hastanelerin acil servislerinde, iskelelerde ve trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su ikram edilecek. Ayrıca 6 mobil tuvalet kritik noktalarda hizmet verecek.