Öcalan’ın posterini köprüye asanlar gözaltına alındı

Yayınlanma: 10.02.2024 - 10:10

Güncelleme: 10.02.2024 - 10:11

Geçen gün merkez Seyhan ilçesinde bir köprüye 2 kişi PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterini asıp bu anları sosyal medyadan paylaştı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hemen inceleme başlatıp 2 şahsı operasyonla gözaltına aldı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından açıklama yayınlayarak, “Seyhan’da PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterini asan, terör örgütü üyeliğinden kaydı mevcut iki şahıs; polislerimizce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyecektir” ifadelerini kullandı.