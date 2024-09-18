Oda kiralarken üniversite öğrencilerine 'sözleşme' uyarısı

Yayınlanma: 18.09.2024 - 10:09

Güncelleme: 18.09.2024 - 10:09

Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala bazı üniversite öğrencileri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında, bazıları özel yurtlarda, bazıları evde kalmayı tercih ederken bazı öğrencilerin tercihi ise oda kiralamak oluyor.

Oda kiralarken de aynı ev kiralar gibi sözleşme yapmanın şart olduğunu belirten uzmanlar, kiraladıkları odayı, kiralama ücretini ve kira artış tutarı net bir şekilde kira sözleşmesinde belirtildiği takdirde bir sıkıntının olmayacağını söyledi. Uzmanlar, kiraya veren mülk sahiplerinin ise kiralama yaparken kefil şartıyla ileride oluşabilecek sorunları bertaraf edebileceklerini belirtti.

"SÖZLEŞME HEM ÖĞRENCİYİ HEM DE MAL SAHİBİNİ KORUR"

Avukat Sefa Coşkun, öğrencilerin oda kiralamalarında mutlaka sözleşme yapmaları gerektiğini belirterek, “Öğrenci de olsa normal vatandaş da olsa bir yeri kiralarken kiralayan ile mutlaka yazılı kira sözleşmesi yapma mecburiyeti var. Öğrencinin eğer bir yer kiralaması, oda kiralaması söz konusu ise sözleşmede odanın yeri ihtilaf olmayacak şekilde yeri net belirlemek kaydıyla dilediği sözleşmeyi yapabilir. Hukuka ve ahlaka aykırı olmayan sözleşmeler yapılabilir ve geçerlidir. Sözleşme hem öğrenciyi hem de mal sahibini korur” dedi.

"YAZILI SÖZLEŞME ŞART"

Ev sahipleri açısında bakıldığında sözleşme yapılmadığı takdirde sorunlara yol açılabileceğini belirten Avukat Coşkun, “Hukuken karşılaştığımız en büyük problem ev sahibi açısından parasının ödenmemesidir. Ev sahibi sözleşme yapmaması ve oluşabilecek aksi bir durumda muhatap bulamaması en büyük sorunlardan birisi. Hal böyle olunca da kiraya veren, kira parasını alabilmek için kefil isteyebilir. Eğer ki kefil alınamıyorsa kiraya verenin parası risk altındadır. Tahsil edememe imkanı var. Öğrenci aleyhinde yapılan icra takipleri ise genellikle sonuçsuz kalmaktadır. Eğer iki taraf da anlaşamazsa, sorunlar varsa olay ihtilafa dahil olur. Mecurun tamamını mı kiraya verdi, kiracı tamamını mı kiraladı, oda mı kiralandı? Bu durumlar yazılı bir kira sözleşmesi olmazsa ispatlanamaz. Kira parasının tespitinde bilirkişiler dava aşamasında yazılı bir durum olmadığı vakit neye karar vereceklerini bilemezler. Kira parası tahsili noktasında kiraya veren hem de kiracı sözleşme yapılmazsa risk altındadır. Yazılı sözleşme şart” şeklinde konuştu.

"KİRA PARASI NET BELİRLENMELİ"

Öğrencilerin oda kiralarken nelere dikkat etmesi gerektiğini sıralayan Coşkun, “Öğrenciler, paylaşımlı ev ve normal ev kiralarken mutlaka yazılı sözleşme yapsınlar, kira parasını net belirlesinler. Özellikle şimdilerde çok ihtilaf konusu olan kira parasının artışı ile ilgili şartları da mutlaka sözleşmenin hususi şartları kısmında belirtsinler. Her iki taraf için de hem kiraya veren hem kiracılar için gelecekte bir güvence sağlayacaktır” diye konuştu.