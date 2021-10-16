Odatv Genel Yayın Yönetmeni Serdar Cebe görevi bıraktı
Odatv’nin genel yayın yönetmeni Serdar Cebe, şubat ayında Odatv ile anlaşmış, yayın yönetmenliğini üstlenmişti. Cebe’nin ani bir kararla, görevi bıraktığı öğrenildi.
Uzun yıllar NTV, Kanal 6, CNN Türk, 24 TV ve Kanal D'de editörlükten haber sunuculuğuna dek çeşitli görevlerde bulunan Serdar Cebe, 26 Şubat 2021'de Odatv Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmişti. Cebe’nin bugün itibarıyla Odatv genel yayın yönetmenliği görevini bıraktığı öğrenildi.
Kararın ardından Serdar Cebe ve Odatv cephesinden bir açıklama yapılmadı.
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