Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan Odatv'den ayrıldı

26 Şubat 2021 Cuma, 18:27

Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu, Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv'den ayrıldı. Odatv, Serdar Cebe ve Elif Yılmaz ile anlaştı.

Pehlivan ve yazarımız Terkoğlu haklarında gazetecilik faaliyetlerinden dolayı birçok kez dava açılmış, bu davalar kapsamında 2011 ve 2020 yıllarında cezaevine girmişlerdi.

İki ismin ayrılmasının ardından, Barış Terkoğlu'nun Halk TV'de her çarşamba Şirin Payzın'ın sunduğu 'Sözüm Var' programında yer alacağı da iddia edildi.

Odatv'den yapılan açıklamada, sitenin yeni genel yayın yönetmeninin Serdar Cebe olacağı belirtildi. Cebe, Amerika'nın Sesi (VOA) kanalında muhabir ve sunucu olarak görev yapıyordu. Posta gazetesinde uzun yıllar haber müdürlüğü yapan Elif Yılmaz'ın da Odatv'de haber koordinatörlüğü görevine getirildiği aktarıldı.

Odatv'den yapılan açıklamada Terkoğlu ve Pehlivan hakkında şu ifadeler kullanıldı:

"Odatv ile iki değerli arkadaşı, yöneticisi yolunu ayırıyor. Ama bu değil ki bir kopuş. Barış Pehlivan her daim Odatv genel yayın yönetmenidir, Barış Terkoğlu her daim Odatv haber koordinatörüdür. Bu sadece her iki taraf için bir yenilenme ihtiyacıdır. Onlara hayatlarının bu yeni evresinde başarılar diliyoruz. Odatv'de biriktirdiklerinin, yaşamlarının devamında da onlara yoldaşlık edeceğine inanıyoruz... Odatv kapısı iki gazeteci yoldaşımıza her daim açık olacaktır."