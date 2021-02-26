Barış Terkoğlu ile Barış Pehlivan Odatv'den ayrıldı
Odatv'de 2007 yılından bu yana Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Barış Pehlivan ile 2008 yılından bu yana Haber Müdürlüğü görevini yürüten Barış Terkoğlu ayrılma kararı aldı. Odatv'den yapılan açıklamada, "Onlara hayatlarının bu yeni evresinde başarılar diliyoruz. Odatv'de biriktirdiklerinin, yaşamlarının devamında da onlara yoldaşlık edeceğine inanıyoruz" denildi.
Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu, Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv'den ayrıldı. Odatv, Serdar Cebe ve Elif Yılmaz ile anlaştı.
Pehlivan ve yazarımız Terkoğlu haklarında gazetecilik faaliyetlerinden dolayı birçok kez dava açılmış, bu davalar kapsamında 2011 ve 2020 yıllarında cezaevine girmişlerdi.
İki ismin ayrılmasının ardından, Barış Terkoğlu'nun Halk TV'de her çarşamba Şirin Payzın'ın sunduğu 'Sözüm Var' programında yer alacağı da iddia edildi.
Odatv'den yapılan açıklamada, sitenin yeni genel yayın yönetmeninin Serdar Cebe olacağı belirtildi. Cebe, Amerika'nın Sesi (VOA) kanalında muhabir ve sunucu olarak görev yapıyordu. Posta gazetesinde uzun yıllar haber müdürlüğü yapan Elif Yılmaz'ın da Odatv'de haber koordinatörlüğü görevine getirildiği aktarıldı.
Odatv'den yapılan açıklamada Terkoğlu ve Pehlivan hakkında şu ifadeler kullanıldı:
"Odatv ile iki değerli arkadaşı, yöneticisi yolunu ayırıyor. Ama bu değil ki bir kopuş. Barış Pehlivan her daim Odatv genel yayın yönetmenidir, Barış Terkoğlu her daim Odatv haber koordinatörüdür. Bu sadece her iki taraf için bir yenilenme ihtiyacıdır. Onlara hayatlarının bu yeni evresinde başarılar diliyoruz. Odatv'de biriktirdiklerinin, yaşamlarının devamında da onlara yoldaşlık edeceğine inanıyoruz... Odatv kapısı iki gazeteci yoldaşımıza her daim açık olacaktır."
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen şikayet etti, ifadeleri alındı iddiası
- Meteoroloji tarih de vererek uyardı
- Yiğit Bulut'tan Naci Ağbal'a ağır ima!
- Davutoğlu: Beni korkutuyor, herkesi uyarıyorum!
- İstanbul Barosu'ndan Özlem Zengin açıklaması
- İYİ Partili Çıray’dan iktidara Pervin Buldan sorusu
- Diyanet aza sebat istedi
- Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
- Yazarımız Ataol Behramoğlu'ndan, Akşener'e çağrı
- Altan Tan: Arşivde kalacağı söylenmişti
Video Haberler
- Salgına rağmen ziyaretçi akınına uğradı
- Bu görüntüler Saray'da kaydedildi! Çok sert tepki
- Dikkat! 15 dakikada bulaşıyor
- İETT otobüsünde ''su saati'' alarmı
- Başkent'te çıkan yangında gıda deposu küle döndü
- Gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı
- Dünyaca ünlü kebapçıya büyük şok
- İktidarın Aynı gemideyiz sözüne yurttaştan olay yanıt
- AKP'deki skandal görüntülere çok sert tepki
- Covid-19 şehidi sağlık çalışanları için fidan dikti
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen şikayet etti, ifadeleri alındı iddiası
- Meteoroloji tarih de vererek uyardı
- Yiğit Bulut'tan Naci Ağbal'a ağır ima!
- Davutoğlu: Beni korkutuyor, herkesi uyarıyorum!
- İstanbul Barosu'ndan Özlem Zengin açıklaması
- İYİ Partili Çıray’dan iktidara Pervin Buldan sorusu
- Diyanet aza sebat istedi
- Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım
- Yazarımız Ataol Behramoğlu'ndan, Akşener'e çağrı
- Altan Tan: Arşivde kalacağı söylenmişti