'Ödemeyeceğiz' diyen Moda Sahnesi'nin elektriği kesildi
Ocak ayında 20 bin, şubatta 19 bin 270 lira gelen elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıklayan Moda Sahnesi’nin elektriği kesildi.
Moda sahnesine, geçtiğimiz ocak ayında 20 bin TL, şubat ayında ise 19 bin 270 TL elektrik faturası geldi. Sahne, fahiş zamlar yapılan elektrik faturalarını ödemeyeceğini açıklamıştı.
Faturaları ödememe kararı alan Moda Sahnesi’nin bugün elektriği kesildi. Gelen ekiplerin elektriği kestiği anlar, Moda Sahnesi'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşıldı. Paylaşımda, "Elektriğimizi kestiler" notuna yer verildi.
elektriğimizi kestiler.@enerjisa@SabanciHolding @TCKulturTurizm@MehmetNuriErsoy @TiyatroKoop @tiyatro_yasasin pic.twitter.com/EbXQvBWMgy— moda sahnesi (@modasahnesi) March 10, 2022
"BİR TİYATRONUN ÖDEME KAPASİTESİNİ SINIRLARINI AŞIYOR"
Moda Sahnesi, Aralık ayında 7 bin lira gelen elektrik faturasının ocak ayında 20 bin lira gelmesine tepki göstererek, ‘’Bu fahiş artış bir tiyatronun ödeme kapasitesini sınırlarını aşıyor. Bu fahiş elektriğini kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz’’ açıklamasını yapmıştı. Moda Sahnesi’nin sanat yönetmeni Kemal Aydoğan, 14 Şubat tarihinde yaptığı Twitter paylaşımında, EnerjiSA’nın ödenmeyen fatura nedeniyle ihtar gönderdiğini açıkladı. Aydoğan, ‘’İhtar göndermiş Türkiye’nin enerjisi. Parayı en kısa sürede ödemezseniz elektriği keseriz diyor. Bir tiyatro salonunun elektriği kesilir mi sizce’’ paylaşımını yapmıştı.
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