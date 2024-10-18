Ödemiş’te kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
İzmir’in Ödemiş ilçesinde süt toplama kanyonu ile karşı yönden gelen bir başka kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 2 sürücü de yaralandı.
Ödemiş Sanayi Bölgesi çıkışında M.A. yönetimindeki S.S. Ödemiş Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait süt toplama kamyonu, karşı yönden gelen bir başka kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı.
Durumu ağır olan M.A. ile diğer kamyon sürücüsü ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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