Ödemiş’te kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde süt toplama kanyonu ile karşı yönden gelen bir başka kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu 2 sürücü de yaralandı.

Ödemiş’te kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 16:06

Ödemiş Sanayi Bölgesi çıkışında M.A. yönetimindeki S.S. Ödemiş Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait süt toplama kamyonu, karşı yönden gelen bir başka kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı.

Durumu ağır olan M.A. ile diğer kamyon sürücüsü ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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