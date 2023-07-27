Ödemiş’teki yangın kontrol altına alındı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 10 saatlik mücadelesinin ardından kontrol altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 00:55
Ödemiş’teki yangın kontrol altına alındı
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Yangın, Ödemiş ilçesi Küçükkavulcuk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında başladı.

14.10'da ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan 3 helikopter, karadan 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahalede bulunurken, yangın ekiplerin 10 saatlik mücadelesinin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ettiği öğrenildi.


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