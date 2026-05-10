ODTÜ’de gözaltına alınan öğrenciler adliyeye sevk edildi: 2 öğrenciye tutuklama talebi

ODTÜ’de geleneksel olarak düzenlenen Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen İlkay Akkaya konserinde, "bayrağa saldırı" iddialarıyla servis edilen provokasyon girişiminin ardından gözaltına alınan öğrenciler bugün adliyeye sevk edildi. 8 Mayıs günü evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınan 6 öğrencinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

6 kişinin 2'si hakkında tutuklama talep edilirken, 4 kişi ise adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

ODTÜ Bahar Şenliği’nin ilk gününde Devrim Stadyumu'nda düzenlenen İlkay Akkaya konserinde, tribündeki bir grup dev Türk bayrağı açarak sanatçıyı yuhalamış ve sahneye cam şişeler fırlatmıştı. Kurt işareti yapan gruba stadyumdaki öğrenciler "ODTÜ faşizme mezar olacak" sloganlarıyla karşılık vermiş, üniversitenin özel güvenlik birimlerinin müdahale etmeye çalıştığı olayda saldırgan grup öğrencilerin müdahalesiyle Devrim Stadyumu'ndan dışarı çıkarılmıştı.

Konser sırasında yaşananların ardından, öğrenciler bazı gruplar tarafından sosyal medya üzerinden hedef gösterilmişti. "İstiklal Kadınları Hareketi" isimli oluşumun "Bu gece gözaltı haberlerini bekleyin" paylaşımından kısa süre sonra, 7 Mayıs’ı 8 Mayıs’a bağlayan gece yapılan ev baskınlarıyla öğrenciler gözaltına alınmıştı.