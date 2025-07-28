ODTÜ’de grev ilanı: 'Eylemse eylem, grevse grev!'

Tez-Koop-İş Sendikası, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) grev ilanı astı.

Sendikadan yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Uzayan Kamu Çerçeve Protokolü sürecinde belirsizlikler devam ederken, Ankara 2 No.lu Şubemize bağlı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yasal sürecin sonuna yaklaşıldı. Geleceklerini kendileri tayin etmekte kararlı olan ODTÜ emekçileri, “Greve evet!” dedi.

28 Temmuz 2025 tarihinde, ODTÜ PTT önünde toplanan emekçiler, sloganlar eşliğinde Rektörlük Binasına doğru yürüyüşe geçtiler. Rektörlük Binasına grev ilanını asan ODTÜ emekçileri, 7 Ağustos 2025 tarihinde grev kararını uygulamaya geçirerek ODTÜ’de üretimi durduracaklarını ilan ettiler."

"SADAKA DEĞİL TOPLU SÖZLEŞME İSTİYORUZ"

Sendikanın Ankara 1 ve 3 No.lu Şube yönetimlerinin de desteğiyle gerçekleştirilen basın açıklamasında Ankara 2 No.lu Şube Başkanı Mustafa Özgen şöyle konuştu:

“Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü görüşmelerinde hükümet tarafından 18 Temmuz’da sunulan ancak resmi biçimde tutanak altına alınmayan üçüncü teklif ilk altı ay için yüzde 24, diğer altı aylar için ise gerçekleşen enflasyon oranında ücret artışı olarak duyurulmuştur.

Dahası ilerleyen günlerde hükümet tarafından verilen bu teklifin yine hükümet tarafından geri çekilerek daha düşük oranlar önerildiği duyumları alınmıştır. Açıktır ki kemer sıkma politikaları yalnızca emekçiler için işletilmiş, kamu işçisine resmi enflasyon oranında zam dahi çok görülmüş, teklif oyunları ile toplu sözleşme görüşmelerinin ciddiyeti zedelenmiştir.

ODTÜ emekçileri, Kamu Çerçeve Protokolü görüşmeleri süresince kendilerini yoksulluğa ve sefalete mahkûm edecek teklifler karşısında pek çok eylemi hayata geçirmiştir. Şehir merkezinde ve AKP il binası önünde yaptığımız basın açıklamaları ile başlayıp işyerini terk etmeme ve iş bırakma eylemlerine uzanan mücadelemiz, bugün yeni bir aşamaya ulaşmıştır.

ODTÜ’de greve evet dedik çünkü umutsuz bir bekleyiş değil, insan onuruna yakışır bir gelecek istiyoruz!

ODTÜ’de greve çıkacağız çünkü oyalanmak değil yaşamak; sadaka değil toplu sözleşme istiyoruz!

Bugün Rektörlük Binasına asarak ilan ettiğimiz grev kararımızı 7 Ağustos 2025 tarihinde uygulamaya geçirecek; ODTÜ’de üretimi durduracağız!

ODTÜ’de kamusal yaşamı durdurmaya geliyoruz! Kamu kurumlarından yükselen sınıfın sesine ‘ODTÜ’de grev var!’ diyerek katılıyoruz.”

Basın açıklaması “İş, Ekmek Yoksa Barış da Yok!”, “İşçiler El Ele Genel Greve!” sloganları ile sona erdi.