ODTÜ’de iki günlük büyük buluşma: 'Dünyadan Türkiye’ye – İktisattan Siyasete' sempozyumu başlıyor

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 5–6 Aralık 2025 tarihlerinde Türkiye iktisat düşüncesinin duayen ismi Korkut Boratav’ın onuruna kapsamlı bir sempozyuma ev sahipliği yapcak. “Dünyadan Türkiye’ye – İktisattan Siyasete” başlığını taşıyan program, iki güne yayılan 28 oturum ve çok sayıda bildiriyle Türkiye’nin toplumsal, ekonomik ve siyasal dönüşümünü farklı yönleriyle ele alacak.

AÇILIŞ BORATAV’IN ONURUNA

Sempozyumun açılış oturumu, Galip Yalman başkanlığında Bilsay Kuruç, Oktar Türel ve Yakup Kepenek’in konuşmalarıyla gerçekleşecek.

ERKEN CUMHURİYET VE KURULUŞ’UN İKTİSADI

İlk gün eşzamanlı oturumlarla başlayacak programda, “Kuruluş’un İktisadı” başlığı altında erken Cumhuriyet dönemi iktisat politikaları, 1923 İzmir İktisat Kongresi'nin az bilinen yönleri ve Dokuz Umde bildirisi tartışılacak.

AKP DÖNEMİ: REJİM, LAİKLİK VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK

Aynı saatlerde düzenlenecek “AKP Döneminin Morfolojisi” oturumu; Türkiye’de yeni rejim inşası, laiklik tartışmalarının dönüşümü ve popülist dış politikanın “rant” boyutlarına odaklanacak.

TÜRKİYE’DE ÜCRET VE EMEK YAPILARI

“Türkiye’de Ücret Dinamikleri” oturumları, genç işgücü piyasasından taşeron düzenlemelerine, negatif reel faizin emek payına etkilerine kadar geniş bir çerçevede emek politikalarını inceleyecek.

FİNANSALLAŞMA, DÖVİZ KURU VE ÜRETKENLİK

“Türkiye Ekonomisi – Finansallaşma” başlıklı oturumda, 2008 sonrası bankacılık düzenlemeleri, devlet–iktisat ilişkileri, döviz kuru hareketlerinin firmalar üzerindeki etkileri ve finansallaşmanın yatırım dinamiklerine yansımaları sunulacak.

BORATAV VE TÜRKİYE MARKSİZMİ

Öğleden sonraki oturumlardan “Korkut Boratav ve Türkiye Marksizmi”, Boratav’ın sınıf analizleri ve Marxist düşünceye katkılarını kapsamlı sunumlarla değerlendirecek.

BÖLÜŞÜM, SERVET VE TARİHSEL GELİR FARKLARI

“Türkiye Ekonomisi – Bölüşüm” oturumunda Türkiye’de servet dağılımının evrimi, bölgesel gelir farklarının beş yüzyıllık seyri ve asgari ücret–gıda fiyat ilişkisi ele alınacak.

ÇEVRE, TALAN VE YEŞİL DÖNÜŞÜM

Günün ilerleyen saatlerinde yapılacak “Çevre ve Talan” oturumu; küresel atık sömürgeciliği, yeşil dönüşüm politikaları, tarımsal bağımlılık ve karbon piyasalarını Boratav’ın ekonomi-politik perspektifiyle tartışacak.

ÇİN’İN YÜKSELİŞİ KÜRESEL POLİTİKA IŞIĞINDA TARTIŞILACAK

“Çin: Dünyanın Yeni Fabrikası?” başlıklı oturumda, ülkenin teknoloji politikaları, enerji-hegemonya ilişkileri, otomotiv ve batarya sektörlerindeki dönüşüm masaya yatırılacak.

CUMARTESİ: SOSYAL GÜVENLİK, BORÇLULUK VE YOKSULLUK

İkinci gün, Türkiye’de emeklilerin durumu, düşük gelirli hanelerin borç yükü ve yaşlanan nüfusun yoksulluk risklerini inceleyen “Sosyal Güvenlik, Borçluluk ve Yoksulluk” oturumuyla başlayacak.

EMPERYALİZM, SAVAŞ VE YENİ KRİZ EŞİKLERİ

“Emperyalizm: Savaş ve Kriz” başlığı altında ABD–İsrail ekseninde Gazze savaşı, küresel ekonomide hegemonya mücadeleleri ve yaklaşan kriz dinamikleri değerlendirilecek.

AKP DÖNEMİNDE SERMAYE HAREKETLERİ

Öğleden sonra düzenlenecek “AKP Döneminde Sermaye” oturumu, 2008 sonrası büyük sermayenin konumlanışını, ekonomik yönelimlerini ve bölüşüm ilişkilerinin nasıl dönüştüğünü tartışacak.

EĞİTİM, MESEM VE ÇOCUK EMEĞİ

“Kim İçin Eğitim?” başlığını taşıyan oturumda Türkiye’de iktisat eğitiminin ideolojik dönüşümü, iletişim eğitiminin başlangıcı ve MESEM uygulamalarının çocuk işçiliğiyle ilişkisi ele alınacak.

MARKSİZME DÖNÜŞ VE SINIF ANALİZLERİ

“Marx ve Sınıf’a Dönüş” oturumunda sınıf mücadelesine dair yeni teorik tartışmalar, emek gücü–mülkiyet ilişkisi ve sınıf çözümlemelerinin yöntem sorunları gündeme gelecek.

KORKUT BORATAV VE MÜCADELE TARİHİ

Programın kapanış oturumlarından “Korkut Boratav ve Mücadele”, KİGEM deneyiminden özelleştirme karşıtı hareketlere, 1980–1990’lar popülizm tartışmalarına kadar geniş bir tarihsel çerçeve sunacak.

Sempozyum, Türkiye’nin iktisadi-siyasal haritasını iki gün boyunca kapsamlı şekilde tartışmaya açacak.