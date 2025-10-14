ODTÜ’de Korkut Boratav’a onur sempozyumu: ‘Dünyadan Türkiye’ye – İktisattan Siyasete’

“Dünyadan Türkiye’ye - İktisattan Siyasete” sempozyumu, Türkiye’de toplumsal muhalefetin, eleştirel düşüncenin ve bağımsız iktisat geleneğinin oluşumuna büyük katkılarda bulunan Boratav’a adanıyor. Etkinlik, ülkenin dört bir yanından akademisyenleri ve araştırmacıları bir araya getirerek bu geleneği yeni kuşaklarla buluşturmayı hedefliyor.

FARKLI BAŞLIKLAR TARTIŞILACAK

“Emek-sermaye çelişkisi ve bölüşüm”, “kapitalist devletin dönüşümü”, “Türkiye’nin sınıfsal yapısı” ve “dünya ekonomisi/emperyalizm” gibi başlıklarda bildirilerin sunulacağı sempozyumun düzenleme komitesinde ODTÜ İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Taymaz, Türk Sosyal Bilimler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Galip Yalman ve Ankara Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdal Bahçe yer alıyor. Etkinlik 5-6 Aralık tarihlerinde, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Binası’nda yapılacak.