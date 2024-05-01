ODTÜ fizik öğrencisi Teoman Mehmet Arslan 22 yaşında hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 01.05.2024 - 15:20

Güncelleme: 01.05.2024 - 15:20

Ortadoğu Teknik Üniversitesi fizik bölümü son sınıfta olan Teoman Mehmet Arslan, heyecanına yenik düşerek kalp krizi geçirdi.

Evde ilk müdahalesi yapılan Arslan, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Teoman Mehmet Arslan’ın kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için otopsi de yapıldı.

Arslan’ın cenazasi 30 Nisan’da Ankara’dan Antalya’ya getirildi.

Antalya’da 1 Mayıs saat 10:00’da Tekerli Mezarlığı'na defnedilecek Arslan’ın cenaze namazı da saat 11:00’da kılınacak.