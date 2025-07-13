ODTÜ mezuniyet töreninde 19 Mart ve diploma pankartları: 'Kayyum rektör'e protesto!

Devrim Stadyumu’nda yapılan törene ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olan öğrenciler ile onların aileleri ve çok sayıda ODTÜ mensubu katıldı.

Diploma törenine daha önceki yıllarda olduğu gibi yine pankartlar damgasını vurdu.

ODTÜ'lüler en çok Ekrem İmamoğlu’nun iptal edilen diploması ile 19 Mart sürecinde yaşanan polis şiddetini pankartlarına taşıdı.

“Hak, hukuk, adalet” sloganları atıldı. Mezunların pankartları stadyum girişinde güvenlik görevlileri tarafından ayaküstü kontrol edilirken, isteyen öğrencilere Türk bayrağı verildi.

Tribünlere de dev Türk bayrağı asıldı.

'KAYYUM REKTÖR'E PROTESTO!

ODTÜ’de ‘kayyum rektör’ Ahmet Yozgatlıgil mezuniyet töreninde protesto edildi.

Yozgatlıgil 5 dakikalık konuşması boyunca aralıksız ıslıklanırken, kürsüye de kendi adı için bir anons yapılmadan çıktı.