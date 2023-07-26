ODTÜ mezuniyetinde engellemelere rağmen pankartlar açıldı: O anlar alkış aldı...

Yayınlanma: 26.07.2023 - 20:27

Güncelleme: 26.07.2023 - 20:27

ODTÜ Rektörlüğü, mezuniyet töreni için eleştirel pankart yasağı ve 'cumhuriyetin 100. yılı' temasına uygun olması şartı getirmişti. Davetiye yöntemiyle getirilen kısıtlama mezunlar için esnetildi ama “Cumhuriyetin 100. yılı”yla ilgili olmayan pankartların yasağını kaldırmamıştı.

DAVETİYE SINIRLANMASINA BOYKOT

Bu karardan sonra forumda bir araya gelen ODTÜ öğrencileri, talep ve özlemlerini ifade ettikleri pankartların Bölüm Başkanlıklarınca veya İç Hizmetler tarafından kontrol edilmesi reddetti. Davetiye kısıtlamasını da tanımayacağını söyleyen öğrenciler, mezuniyetin davetiyeyle sınırlanmasını boykot edeceklerini duyurdu.

Öğrencilerin boykot kararının ardından rektörlük, bazı mezunların davetiye almakta zorluk yaşayacağını ve bu sebeplerle bölüm Başkanlıklarınca mezun veya mezuniyet durumunda olduğu teyit edilen öğrencilerin davetiye koşulu aranmaksızın tören alanına ayıracağını duyurdu. Açıklamada, okulu uzatması nedeniyle davetiye almaya hak kazanamayan öğrencilerin tören alanına girebileceğine dair bir ifadeye ise yer verilmedi.

REKTÖRLÜKTEN 'ADLİ VE İDARİ İŞLEM' TEHDİDİ

Rektörlük artık ODTÜ’de geleneksel hale gelen mezuniyet pankartlarının sansürlenmesi kararında ise herhangi bir değişikliğe gitmedi. Pankartlar, bayrak ve flamalara getirilen yasağın çiğnenmesi durumunda, adli ve idari işlemlerin başlatılacağının hatırlatıldı.

Bugün 18.30’da başlayan resmi mezuniyet töreni yaklaşırken ODTÜ Rektörlüğü daha öncesinden duyurduğu çeşitli kısıtlamaları gerçekleştirmek üzere kapısının önüne barikatlar kurdu. Getirilen davetiye ve pankart kısıtlaması üzerine kurulan bu barikatlara karşın davetiyeleri boykot etmek üzere ODTÜ öğrencileri ve bileşenleri ise bu saatlerde Basketbol Sahası’nda buluştu.

Mezuniyette Devrim’e rektör olduğundan bu yana ilk defa Verşan Kök ilk olarak bazı hocalar ve öğrencilerle girdi. Verşan Kök yuhalanırkan bazı hocalar “Öğrencime dokunma” yazılı dövizlerle yürüdü.

LBGT BAYRAĞI AÇILDI

ODTÜ’de pankartlar güvenlik görevlilerinin kontrolüyle içeri alınırken “Bu seneki törenimizin 100. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü temasıyla gerçekleşmesi nedeniyle sadece Türk Bayrağı, ODTÜ Flaması ve yabancı ülke bayrakları içeri alınacaktır” anonsları yapıldı.

Ancak tüm engellemelere rağmen dev LGBT bayrağı açıldı. O anlar törene katılanlar tarafından en çok alkış alan an oldu.