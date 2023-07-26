ODTÜ Mezuniyeti’nde sloganlar, Verşan Kök'ün sesini kıstı!

Yayınlanma: 26.07.2023 - 22:44

Güncelleme: 26.07.2023 - 22:44

ODTÜ Öğrencileri Devrim Stadyumu’nda resmi mezuniyet törenini gerçekleştirdi. Tören'in pankartları yine ilgiyle izlendi.

ODTÜ Rektörü Verşan Kök, diploma töreninin sonunda konuşma yapmak için kürsüye çıktı. Ancak Kök, tribünlerden yankılanan ıslıklar ve “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz” sloganları nedeni ile sesini duyuramadı.