ODTÜ Mezuniyeti’nde sloganlar, Verşan Kök'ün sesini kıstı!
ODTÜ Rektörü Verşan Kök'ün çeşitli kısıtlamalarına rağmen büyük coşkuyla kutlanan ODTÜ mezuniyetinde pankart ve sloganlar bir kez daha öne çıktı. Diploma töreni sonrası konuşma yapmaya çıkan Kök, tribünlerden yankılanan ıslıklar ve “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz” sloganları nedeni ile sesini duyuramadı.
ODTÜ Öğrencileri Devrim Stadyumu’nda resmi mezuniyet törenini gerçekleştirdi. Tören'in pankartları yine ilgiyle izlendi.
ODTÜ Rektörü Verşan Kök, diploma töreninin sonunda konuşma yapmak için kürsüye çıktı. Ancak Kök, tribünlerden yankılanan ıslıklar ve “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz” sloganları nedeni ile sesini duyuramadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çin'in ilk elektrikli kamyoneti geliyor
- Arda, Alman yıldızı büyüledi! 'Büyük konuşamam ama...'
- 'O kollar kırılacak, yaklaştığı kesin...'
- Sıcak havalarda bu şekilde beslenin!
- Ali Erbaş’ın kızı da isyan etti
- Tanju Özcan ihraç edildi!
- Nagehan Alçı ‘boşanma’ iddialarını doğruladı!
- Fenomenlerin tartışması kanlı bitti! Yayında bıçaklandı
- Yurttaşa ‘Nas’ yok!
- Altın yükselişte!