ODTÜ Mezuniyeti’nde sloganlar, Verşan Kök'ün sesini kıstı!

ODTÜ Rektörü Verşan Kök'ün çeşitli kısıtlamalarına rağmen büyük coşkuyla kutlanan ODTÜ mezuniyetinde pankart ve sloganlar bir kez daha öne çıktı. Diploma töreni sonrası konuşma yapmaya çıkan Kök, tribünlerden yankılanan ıslıklar ve “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz” sloganları nedeni ile sesini duyuramadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2023 - 22:44
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ODTÜ Öğrencileri Devrim Stadyumu’nda resmi mezuniyet törenini gerçekleştirdi. Tören'in pankartları yine ilgiyle izlendi.

ODTÜ Rektörü Verşan Kök, diploma töreninin sonunda konuşma yapmak için kürsüye çıktı. Ancak Kök, tribünlerden yankılanan ıslıklar ve “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz” sloganları nedeni ile sesini duyuramadı.


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