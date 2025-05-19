ODTÜ öğrencileri gençlik bayramında arkadaşlarının hakkını aradı

ODTÜ öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda tutuklu öğrenci arkadaşlarının haklarını aramak için yürüdü.

5. Yurt önünden başlayan yürüyüşle birlikte öğrenciler Anayasa’ya dayanan “önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme” haklarını kullanmalarına karşın polis tarafından darp edilen, biber gazı sıkılan, TOMA ile ilaçlı su sıkılan, gözaltına alınan, tutuklanan genç öğrencilere desteklerini gösterdi.

Bayram kapsamında ODTÜ’de düzenlenen etkinliklere katılan öğrenciler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için Anıtkabir’i de ziyaret etti.