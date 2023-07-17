ODTÜ Rektörü Kök, önce personelin semt servisini, şimdi de çalışanların eylem için kurduğu çadırları kaldırdı

Yayınlanma: 17.07.2023 - 18:40

Güncelleme: 17.07.2023 - 18:41

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) personel semt servislerinin yaz aylarında kaldırılmasına karşı Tez-Koop İş Sendikası, Tür Eğitim-Sen, Eğitim-Sen, Üniversite İdari Personel Sendikası, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası, Eğitim Hak-Sen ve Memur-Sen ODTÜ rektörlüğü önünde çadır kurarak eylem yaptı.

Ancak personelin eylem için kurulan çadırlarının da kaldırıldığı ortaya çıktı. Eğitim-İş ODTÜ Temsilcilik Sekreteri Birsen Pir Halıcı, yaptığı açıklamada, "ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök çadırları kaldırttığını, hukuksuz ve habersiz olarak kaldırtarak çalışanlarının servis haklarını gasp ettiği gibi sendikal haklarımı da gasp etmeye çalıştı" dedi.

Çalışanların çadırın tekrar kurulması ve mücadeleyi devam ettireceğini belirten Halıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm kamuoyunun malumu olduğu üzere, 3 Temmuz Pazartesi gününden bu yana, servislerimizin kaldırılmasına karşı ODTÜ emekçileri olarak Rektörlük Binası önündeki çadır eylemimizi sürdürüyoruz. İlk günden bu yana çadırımızda geceli gündüzlü nöbetler tuttuk, basını ve kamuoyunu uğradığımız hak kayıplarımızla ilgili bilgilendirdik, film gösterimleri yaptık. Özetle, ODTÜ emekçilerinin haklı itirazını bu çadırda tek bir ses haline getirdik ve bu sesin hem ODTÜ’de hem de kampüs dışında yankılanmasını sağladık.

İlk günden itibaren son derece meşru, yasal ve barışçıl bir zeminde çadır eylemimizi yürüttük . Çadırımızı kurduktan birkaç gün sonra çadırın etrafı beyaz panolarla çevrilerek görünürlüğümüzün azalması beklendi. Bu trajikomik ve izaha muhtaç uygulamaya itiraz etmekten bile imtina ettik, kamuoyunun takdirine bıraktık. 14 Temmuz Cuma gecesi ise, gerçekleştirdiğimiz film gösteriminden sadece birkaç saat sonra, içerisinde hiçbir arkadaşımız yokken, resmi ya da gayriresmi yollardan haber verme gereği bile duyulmadan çadırımız Rektörlük tarafından kaldırıldı. İçinde bulunduğumuz gün ve saat itibariyle çadırımızın ve içindeki malzemelerimizin akıbetine dair yönetimden bir bilgi alabilmiş değiliz.

ODTÜ’de örgütlü altı sendikanın katılımcısı olduğu Sendikalar Birliği olarak, ODTÜ yönetimini uyarma ihtiyacı duyuyoruz. Sendikal faaliyeti engellemek anayasal bir suçtur. Sendikal özgürlüklerimizin gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk çerçevesinde güvence altında olduğunu hatırlatmak istiyoruz. ODTÜ yönetimini haklı sesimizi kısmanın yollarını aramak yerine, nitelikli ulaşım hakkımız başta olmak üzere kazanılmış tüm haklarımızın korunması için gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz.

En başından bu yana verdiğimiz sözün arkasındayız. Ulaşım, barınma ve beslenme haklarımız kırmızı çizgimizdir, bir adım bile geri atmayacağız. Servis mücadelemizi daha kararlı şekilde, aynı yerde ve aynı yöntemle devam ettireceğiz. Bütün ODTÜ emekçilerini, yaşadığımız hak gasplarına karşı daha fazla bir araya gelmeye ve mücadelemizi büyütmeye çağırıyoruz.

Bugün sabah yeniden kurduğumuz çadır ile servis mücadelemizi devam ettireceğiz. Çadırımızın da haklarımızın da takipçisiyiz."