Odunpazarı hayvan barınağında vahşet görüntüleri!

29 Kasım 2022 Salı, 19:40

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanların işkence edilerek öldürülmesi sosyal medyada infiale yol açmıştı. Yine Mamak Belediyesi'ne bağlı barınaktan da vahşet görüntüleri gelmiş, yaşanan gelişmeler Türkiye'deki barınak sorununu tekrardan gündeme getirmişti.

Türkiye'nin dört bir yanından hayvanlara yönelik şiddet görüntüleri gelirken, son olarak Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı Geçici Hayvan Barınağı'na 2022 yılı içerisinde getirilen yasaklı ırk köpekler bakım altına alındı.

İHA'da yer alan habere göre, kent merkezinden toplanan veya belediyeye sahipleri tarafından da teslim edilen köpeklerin bir süre sonra ölmeye başladığı iddia edildi. 2022 yılı içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklara resmi yazılarla gönderilen sadece yasaklı ırk ölen köpek sayısı ise 100’ün üstünde yer alıyor.

Barınak içerisinde ölen bazı köpeklerin fotoğrafları ise yürekleri sızlattı. Aşırı zayıf oldukları görülen ve vücutlarında yara olan köpeklerin hangi şartlarda bakıldığı ise soru işaretlerini beraberinde getirdi. Özellikle ölen köpeklerin beton üzerindeki görüntüleri görenlerin tepkisine neden oldu.

Öte yandan 9 Mart 2022 tarihinde aynı barınakta çalışan bir görevli tarafından yaralı köpeği sürükleme görüntüleri ortaya çıkmış, ardından görevli farklı birimde çalışmasına devam etmişti.

BAZI KÖPEKLERİN ÖLDÜĞÜ İDDİASINA İDARİ SORUŞTURMA



AA'da yer alan habere göre, Odunpazarı Belediyesi'ne ait hayvan bakımevindeki 30 yasaklı ırk köpekten ölen birkaçının fotoğraflarının sosyal medyada yayınlanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu alanda inceleme yaptı. Ekipler incelemenin ardından raporlarını tutarak barınaktan ayrıldı.

Belediye Kırsal Hizmetler Müdürü Mahmut İzzet Erol, gazetecilere, iddialar üzerine bilgilendirme yapma gereği hissettiklerini söyledi.

Bakımevinde idari soruşturma başlattıklarını anlatan Erol, şöyle konuştu:

Eskişehir'deki hayvanseverlerle her zaman ortaklaşa çalışmalar yürütmekteyiz. Barınağımız saat 13.00-17.00'de tüm hayvanseverlere açık. Haberde bir yıl önceki fotoğraf bir şekilde elde edilerek kullanılmıştır. Fotoğrafta görüntüsü verilen hayvanlar zaten barınağımıza, geçici bakımevimize çok zor durumda ve çok hasta halde gelmiştir ve yaşatılamamıştır. Odunpazarı Belediyemizin geçici bakımevi Eskişehir'deki tüm hayvanseverlerle ve gönüllü hayvanseverlerle, görevlileriyle ortaklaşa çalışmalar yürütmektedir. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğümüz her ay rutin olarak bakımevimizin kontrollerini yürütmektedir. Şu ana kadar bize intikal etmiş, ulaşmış herhangi bir menfi, olumsuz durum söz konusu değildir. Barınağımız 250 köpek, 140 kedi kapasiteli olup geçici bakımevi statüsündedir. Biz bu suçlamaları kabul etmiyoruz.

Bu arada bölgeye gelen hayvanseverler bakımevini gezdi.