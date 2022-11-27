Konya'da 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu: 8 zanlı yakalandı
Konya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Karatay ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Evde ve 4 araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait 680 sikke, tarihi eser niteliğinde 16 obje ile 5 dedektör cihazı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Evinden kovuyorlardır bunu'
- Düzce'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
- 'Sahte doktor' ifadesinde her şeyi anlattı
- Bu kartı kullananlar dikkat! Yarın işleme kapanacak
- 'Hani mahkemelere emir verilemiyordu!'
- Erdoğan'dan ekonomiye dair iddialı sözler
- Armağan Çağlayan'dan duygulandıran açıklama
- AKP'ye destek mum gibi eriyor
- Kılıçdaroğlu çifti mutfaktan seslendi
- HDP'den 'Mansur Yavaş' resti