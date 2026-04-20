Ödünsüz Atatürk devrimcisi şair ve psikolog Çetin Örgen yaşamını yitirdi

Şair ve psikolog Çetin Örgen, dün 81 yaşında çoklu orman yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) önceki genel sekreterlerinden, Dil Derneği üyesi ve Ankara Cumhuriyet Okurları (CUMOK) gönüllüsü olan Örgen’in cenazesi bugün ailesi ve sevenlerince öğle namazına takiben Maltepe Camisi’nde kılınan namazın ardından Karşıyaka gömütlüğüne defnedildi.

ODTÜ’YÜ AĞAÇLANDIRANLARDANDI

Şair ve demokratik kitle örgütü (DKÖ) mücadelesinin yanı sıra Örgen; 68 kuşağının ODTÜ arazisini ağaçlandırma çalışmalarına verdiği büyük emekle de tanınıyordu. Örgen, tek bir şenlikte 110 ağaç dikerek dönemin sembol isimlerinden biri olmuştu.

Sevenleri, Örgen’i gazetemiz Cumhuriyet’e anlattı:

‘GERÇEK BİR ATATÜRKÇÜ, ÖDÜNSÜZ BİR DEVRİMCİYDİ’

ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt: “Yol arkadaşımız, ödünsüz Atatürkçü, şair ve psikolog Çetin Örgen’in vefatından derin üzüntü duydum. Değerli Genel Sekreterimize rahmet, ailesine, sevenlerine ve örgütümüze sabır ve başsağlığı dilerim. Ruhu şad, ışıklar yoldaşı olsun.”

ADD Başkanvekili Behice Safa Yenice: “ADD’nin var olmasında çok büyük emek veren Örgen, Atatürkçü mücadeleyi sürdürmemizde büyük bir dayanaktı. Büyük bir bilgin ve devrimciydi, şu anda Atatürkçü mücadelenin süremesinde emeğin olanlardandır.”

Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel: “Gerçek bir Atatürkçüyü, ödünsüz devrimciyi kaybettik. Bir dost, bir arkadaştı. Özellikle Dil Derneği’nin hem dostu, hem çalışanıydı. Kurucusu olmasa da kurucusu kadar sahibiydi. Çok üzgünüm.”

Ankara CUMOK Dönem Sözcüsü Nejdet Özer: “Yüreği yurt ve insan sevgisi ile dolu bir yurtseverdi.Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlıydı. Görev aldığı demokratik kitle örgütlerinde gençlerin görev alması onun önceliği olmuştur. Şiirlerinde, yaşanan toplu kıyımları işleyerek duyarlılığını ortaya koymuştur.”