Yayınlanma: 14.12.2024 - 13:15

Güncelleme: 14.12.2024 - 13:15

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen sınav, bu yıl son kez uygulanacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 100 soru yöneltilecek. Peki, ÖGG sınavı ne zaman? 112. Dönem ÖGG sınav saati, süresi ve soru sayısı

ÖGG SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Sınav Kılavuzu Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Kılavuza göre ÖGG sınavı, 15 Aralık 2024 Pazar günü uygulanacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

112. dönem ÖGG soruları ve cevap anahtarları, 17 Aralık 2024 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar yazılı sınav sorularına 18-20 Aralık tarihleri arasında itiraz edebilecek. Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 27 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.