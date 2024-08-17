Oğlu ihbar etti... Evinde savaştan kalma mühimmat bulundu

Bursa'da husumetli olduğu oğlunun ihbar ettiği Ali E.’nin (73) evinde yapılan aramada, 1'inci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış mühimmat bulundu.

DHA
Yayınlanma: 17.08.2024 - 08:39
Abone Ol google-news

Hüseyin E. (48), polisi arayıp, babası Ali E.’nin evinde bomba olduğu ihbarında bulundu.

Bunun üzerine ekipler, saat 04.00 sıralarında Ali E.’nin Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 153. Sokak'taki evine operasyon düzenledi.

3 katlı evin bodrum katında yapılan aramada 1'inci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen 40 santimetre boyunda, 12 santimetre çapında mühimmat bulundu.

Bomba imha uzmanının yaptığı inceleme sonrası mühimmat incelemek üzere bulunduğu yerden alındı. Ali E. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bursa haberleri savaş haberleri Mühimmat haberleri

İlgili Haberler

Çad’da askeri mühimmat deposu patladı

Çad’da askeri mühimmat deposu patladı
Ukrayna'dan Voronej'e saldırı: Sahra mühimmat deposunu vurduk

Ukrayna'dan Voronej'e saldırı: Sahra mühimmat deposunu vurduk
Kuzey Kore'den Güney Kore'nin gerçek mühimmatla yaptığı askeri tatbikata tepki

Kuzey Kore'den Güney Kore'nin gerçek mühimmatla yaptığı askeri tatbikata tepki
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler