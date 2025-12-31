Oğlunu bıçaklayarak öldürmüştü: Yeniden yargılanan babaya 15 yıl 10 ay hapis!

Adana'da oğlunu bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 20 yıl hapse çarptırılan sanığın cezası, Yargıtayın bozma kararı sonrası yeniden yapılan yargılamada 15 yıl 10 aya düşürüldü.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.E. ve taraf avukatları katıldı.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, M.E'nin iş yerinde tartıştığı oğlu Ali E'yi bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek sanığın "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.E, uyuşturucu bağımlısı oğlu Ali E'nin tedavi olması için çok çaba harcadığını iddia etti.

BERAATİNİ İSTEDİ

Olayın planlı bir şekilde gerçekleşmediğini öne süren sanık M.E, "Önceki aşamalarda verdiğim beyanlarımı tekrar ediyorum. Bugüne kadar benim hiç kimseyle bir kavgam dahi olmadı. Bu olay isteyerek yaşanan bir olay değildir. Ölen zaten benim oğlum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı M.E'nin cezasını, cinayeti "haksız tahrik altında işlediği" gerekçesiyle 19 yıla indirdi.

Sanık hakkında iyi hal indirimini de uygulayan heyet, cezayı 15 yıl 10 aya düşürüp, M.E'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.