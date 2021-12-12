Oğlunun kaza yaptığını gören babadan sert sözler: 'Geberseydi keşke'
Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyona hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bir araca ve direğe çarptı ardından bir evin bahçesine düştü. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen babası aracı gördükten sonra "Geberseydi keşke" diyerek tepki gösterdi.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Bağlık Mahallesi Hacı Abdurrahman Gül Sokak'ta meydana geldi. Otomobil, yokuşta sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle hareket halindeki araca ve elektrik direğine çarptı. Daha sonra otomobil, demir korkulukları yıkarak evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü yaralandı, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OĞLUNA TEPKİ GÖSTERDİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayı haber alıp, olay yerine gelen sürücünün babası ise hasar gören otomobili görünce sinirlendi. Çevredekilerin "Cana bir şey gelmesin" demesi üzerine baba, oğluna "Geberseydi keşke” diyerek tepki gösterdi. Otomobil çekici ile kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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