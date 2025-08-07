OGM’den kritik uyarı: 'Yüksek yangın riski var'

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) aşırı sıcak, şiddetli rüzgar ve düşük nem nedeniyle yangın riskinin yüksek olduğunu bildirerek, yurttaşları dikkatli olmaya çağırdı.
"YEŞİL VATAN YANGIN RİSKİ ALTINDA"
OGM'nin sosyal medya hesabından "Yüksek yangın riski uyarısı" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Yeşil vatan yangın riski altında. Lütfen açık alanda ateş yakmayalım. Sigara izmaritini doğaya atmayalım. Ormanda ateş veya duman gördüğümüzde 112’yi arayalım. Ormanlarımızı ve geleceğimizi ateşe atmayalım.”