Cumhuriyet Gazetesi Logo
OGM’den kritik uyarı: 'Yüksek yangın riski var'

OGM’den kritik uyarı: 'Yüksek yangın riski var'

7.08.2025 11:47:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
OGM’den kritik uyarı: 'Yüksek yangın riski var'

Aşırı sıcak, şiddetli rüzgar ve düşük neme dikkat çeken Orman Genel Müdürlüğü "Yeşil vatan yangın riski altında. Lütfen açık alanda ateş yakmayalım. Sigara izmaritini doğaya atmayalım. Ormanda ateş veya duman gördüğümüzde 112’yi arayalım" uyarısında bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) aşırı sıcak, şiddetli rüzgar ve düşük nem nedeniyle yangın riskinin yüksek olduğunu bildirerek, yurttaşları dikkatli olmaya çağırdı.

"YEŞİL VATAN YANGIN RİSKİ ALTINDA"

OGM'nin sosyal medya hesabından "Yüksek yangın riski uyarısı" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yeşil vatan yangın riski altında. Lütfen açık alanda ateş yakmayalım. Sigara izmaritini doğaya atmayalım. Ormanda ateş veya duman gördüğümüzde 112’yi arayalım. Ormanlarımızı ve geleceğimizi ateşe atmayalım.”

İlgili Konular: #orman genel müdürlüğü #Yangın #orman yangını

İlgili Haberler

Orman yangınındaki acı tablo havadan görüntülendi
Orman yangınındaki acı tablo havadan görüntülendi Bartın'da orman yangınının çıktığı bölge havadan görüntülendi. Alevlerin tehdit ettiği evde mahsur kalan bedensel engelli şahıs jandarmalar tarafından kurtarıldı.
Edirne'deki orman yangınının yayılması yağmurun başlamasıyla durdu
Edirne'deki orman yangınının yayılması yağmurun başlamasıyla durdu Edirne’nin Keşan ilçesinde makilik ve anızlık alanda çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadele sırasında başlayan yağmur, yangının yayılmasını engelledi.
Bartın'da orman yangını: Alevler yerleşim yerini tehdit ediyor!
Bartın'da orman yangını: Alevler yerleşim yerini tehdit ediyor! Bartın'ın merkeze bağlı Kayadibiçavuş köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yerleşim yerini tehdit ediyor.