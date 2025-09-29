Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı yapıyor. Peki, OGM işçi alımı başvuruları ne zaman? OGM işçi alımı başvuru şartları neler?

OGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

OGM’nin taşra teşkilatında istihdam edilecek toplam 262 daimi işçi için başvuru süreci 29 Eylül – 3 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapacak.

Başvuruların ardından adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Her kadro için ilan edilen sayıdan 4 katı aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacak.

Kura tarihi ve yeri, İŞKUR’un açık iş ilanında belirtilecek ve ilgili Orman Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesinden duyurulacak.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 4857 sayılı İş Kanununun "Engelli ve eski hükümlü çalıştırma" başlıklı 30 uncu maddesi uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 162 adet engelli ve 100 adet eski hükümlü/TMY statüsünde toplam 262 adet daimi işçi alımı yapılacaktır.

Açık iş ilanları 29.09.2025 – 03.10.2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklardır.

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır. Aday işçilerin idaremizde uygulanan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi dört ay olarak uygulanacaktır.