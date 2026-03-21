OGM’nin envanterinde hâlâ yeterli sayıda uçak ve helikopter yok: Kiralık filoya 10.2 milyar ödeme!

Orman Genel Müdürlüğü’nün Faaliyet Raporu’nda orman yangınlarıyla mücadele verileri paylaşıldı.

Rapora göre geçen yıl Orman Genel Müdürlüğü’nün envanterinde bulunan 9 adet helikopter, 14 adet uçak (4 adet küçük yangın tanker uçağı 2025 yılında envantere girdi) ve 10 adet insansız hava aracı ile yangınlara müdahale edildi. Bu hava filosu yeterli olmadığı için kiralama da yapıldı. Geçen yıl yangınlarla mücadele için 81 hava aracı kiralandı. Kiralanan hava araçları için 10.2 milyar lira ödeme yapıldı.

Raporda şöyle denildi:

“Envanterimizde kayıtlı; 9 helikopter, 14 uçak ve 10 insansız hava aracı orman yangınlarıyla mücadele etkin şekilde kullanılmış, 2025 yangın sezonunda 68 yangın söndürme helikopteri ile 13 uçak olmak üzere toplam 81 adet hava aracından 10 milyar 262 milyon 279 bin 437 TL karşılığında yangın söndürme hizmeti alınmıştır.”

Rapora göre, büyük orman yangınlarında kullanılmak üzere rezerv güç kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na ait 28 helikopter, 2 insansız hava aracı olmak üzere toplam 30 hava aracı da görev yaptı. Bu hava araçlarının yangın söndürme teçhizatları ve yakıt giderleri Orman Genel Müdürlüğü tarafından karşılandı.

BÜYÜK BÖLÜMÜ İHMALDEN

Rapora göre, geçen yıl 3 bin 224 adet orman yangınına müdahale edildi. Bu yangınlarda 81 bin 473 hektar orman alanı zarar gördü.

Yangınların büyük bir bölümü ihmal/dikkatsizlik/kaza sonucu çıktı. 3 bin 224 yangının çıkış sebeplerine göre dağılımı ile ortaya çıkan zarar da şöyle: Kasıt sonucu çıkan 160 yangında 3 bin 546 hektar alan zarar gördü. Bin 774 yangının çıkış nedeni ise ihmal/dikkatsizlik/kaza olarak kayıtlara geçti. Bu yangınlar sonucunda 40 bin 32 hektar alan yandı. 278 yangın doğal nedenlerle çıktı. 259 hektar alan kaybedildi.

Yangınların çıkış nedenlerinde ilk sırada ihmal, dikkatsizlik ve kaza gelirken ikinci sırada ise sebebi belirlenemeyen yangınlar yer alıyor. Sebebi belirlenemeyen bin 12 yangında 37 bin 626 hektar alan yandı.