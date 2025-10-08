OGM yangınla mücadelede sınıfta kaldı: Hava filosu büyüdü, yanan alanlar da arttı

2025 yılı orman yangınları, cumhuriyet tarihinin 4’üncü en büyük orman yangını sezonu olarak tarihe geçti. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), OGM’nin 2020’de orman yangınlarıyla mücadelede kullandığı hava aracı sayısı 37’yken, bu sayı 2025 yılında 4 kat artışla 146’ya çıktı. Uçak filosundaki artışla birlikte, giderlerin de yaklaşık 4 kat artış göstermesi bekleniyor.

Uzmanlar, 2020 yılında yaklaşık 46 milyon dolar olan hava aracı giderlerinin, 2025 yılında 200 milyon doları bulacağını öngörüyor. Giderlerle birlikte yanan ormanlık alanlar da artış gösterdi. 2020 yılında yaklaşık 21 bin hektarlık alan yanarken, bu sayı 2025’te 80 bin hektara yükseldi. Yani iktidar, orman yangınları kapsamında 4+4+4’ü yakaladı.

2025 yılının sonlarına doğru yaklaşırken, yaşanan orman yangınlarının yaraları sarılamadı. Ciğerlerimiz, her yıl olduğu gibi 2025’te de yanmayı sürdürdü. Diğer yılların aksine, bu yıl cumhuriyet tarihine de iz bırakan bir etki yarattı. 2025 yılı orman yangınları, cumhuriyet tarihinin 4’üncü en büyük orman yangını sezonu olarak tarihe geçti.

Kayıtlara göre, 1945 yılında 165 bin, 1946 yılında 125 bin, 2021 yılında 140 bin hektar alan yandı. 2025 yılında ise yanan orman alanı, 80 bin hektarı aştı. 2025 yılı orman yangınları, 1945 ve 1946’lı yıllarda protestolar sonucu ormanların bilerek yakıldığı göz önüne alındığında, yangınlardan sonra AKP iktidarının 2021 felaketinden sonra ikinci büyük yangın sezonu oldu.

KARARLAR UYGULAMAYA KOYULDU MU?

2021 yılında Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) orman yangınlarına müdahale kapsamındaki yetersizliği, 140 bin hektar alana mâl olmuştu. Yaşanan acı deneyim sonrası, 2021 yılının ekim ayında Ankara’da, üniversiteler, demokratik kitle örgütleri, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve basın yayın organlarından 268 uzmanın katılımı ile Orman İdaresi’nin koordinasyonunda “İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı” gerçekleştirildi. Çalıştay kapsamında, 135 karar ve 217 eylem önerisi ortaya çıktı. Kapsamlı çalıştay sonrasında cumhuriyet tarihinin en büyük 4’üncü orman yangını sezonunun yaşanması dikkat çekerken aradan yaklaşık 4 yıl geçmesine karşın kararların ne kadarının uygulamaya koyulduğu da belirsizliğini koruyor.

HAVA FİLOSU ARTIYOR, YANGINLA MÜCADELEDE YETERSİZ KALINIYOR

2021 yılında yaşanan orman yangınları, sosyal medya ve haber kanalları üzerinden yayılan görüntü ve haberlerle birlikte yurttaşlarda büyük bir endişe yarattı. Yurttaşlar, orman yangınlarına müdahale kapsamında kurulan hava filosunun yetersizliğini eleştirdi. Eleştiriler kapsamında OGM’nin 2025 yılında orman yangınlarıyla mücadelede kullandığı uçak, helikopter ve IHA sayısı, 2020 yılına göre yaklaşık 4 kat arttı. 2020 yılında 37 olan hava aracı sayısı, 146’ya yükseltildi. Buna karşın veriler, artış gösteren hava filosunun orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yetersiz kaldığını ortaya koydu.

DAHA ÇOK ALAN YANIYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığı ve OGM orman yangınlarıyla mücadele kapsamında cumhuriyet tarihinin en büyük hava filosunu kurmasıyla övünse de, giderler de aynı oranda artış gösterdi. Giderlerin yanı sıra, yanan ormanlık alan miktarı da arttı. 2020 yılında hava filosu giderleri, yaklaşık 46 milyon dolar olarak verilere yansımıştı. Orman İdaresi uzmanları; uçak ve helikopterlerin kiralanmasındaki ihale koşullarının da değiştirilmesiyle birlikte hava aracı giderlerinin 2025 yılı sonu itibariyle yaklaşık 200 milyon dolar olacağını tahmin ediyor.

Yani veriler, giderlerde 4 kat artışı öngörüyor. 2020 yılına göre orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan; uçak, helikopter, IHA sayısı ile birlikte hava aracı giderlerinin 4 kat artmasına karşın 1 Ekim 2025 tarihine kadar yaklaşık 80 bin hektar orman alanı yangınlardan zarar gördü. Yani, 2020 yılında yanan yaklaşık 21 bin hektarlık alan, 4 kat artış göstererek 2025 yılında 80 bine yükseldi.