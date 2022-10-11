OGM’nin Sayıştay raporunda görüş alınmadığı ortaya çıktı
Orman sınırlarında değişiklik yapılmasına ilişkin çıkan yönetmelik mali konuları içerdiği için Sayıştay’dan görüş alınması gerekirken bu görüş alınmadı.
Sayıştay, cumhurbaşkanınca belirlenen alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin yönetmeliğin yasaya aykırı şekilde çıkarıldığını belirledi.
Sayıştay’ın Orman Genel Müdürlüğü (OGM) raporuna göre, yönetmelik mali konuları içerdiği için Sayıştay’dan görüş alınması gerekirken bu görüş alınmadı. Raporda ayrıca yönetmeliğe ilişkin, “Orman alanı dışına çıkarma sonucu ormancılık çalışmalarında ekonomik kayıplara yol açılacağı da açıktır” tespiti yapıldı.
"GÖNDERİLMESİ GEREKİR"
Bunun yanında, orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan gönüllüler hakkındaki yönetmelikle ilgili de Sayıştay’dan görüş alınmadığı belirtildi. Gönüllülerle ilgili harcamalar yapıldığı için Sayıştay’ın da yönetmelikte söz sahibi olduğu vurgulanan raporda, “Yönetmelik uyarınca 2021’de gönüllülere toplam 1 milyon 749 bin 793 TL giyim harcaması yapılmıştır” değerlendirmesi yapıldı.
Raporun sonunda yasaya aykırı çıkartılan tüm yönetmeliklere ilişkin, “Kamu mali yönetiminde mali disiplinin sağlanması ve normlar hiyerarşisinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için düzenlenecek yönetmeliklerin Sayıştay’a gönderilmesi gerekir” ifadelerine yer verildi.
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