Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 11 ilde bazı alanlar ‘orman sınırı’ dışına çıktı
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’teki 154.5 hektarlık alan orman sınırları dışına çıkarıldı.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla orman alanları orman alanı olmaktan çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük’teki 154.5 hektarlık alan orman sınırları dışına çıkarıldı. Anayasanın 169’uncu maddesinde göre, orman sınırlarında daraltma yapılması bilimsel ve teknik açıdan yarar görülmesi zorunluluğuna bağlı.
"ARKA BAHÇENİZ DEĞİL"
Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, “Bu son kararla birlikte yaklaşık 1500 hektarlık alan orman olmaktan çıkarıldı. Bu anlayışı nereye kadar götüreceksiniz? Ormanları bir arka bahçe gibi göremezsiniz. Ormanlar zorda ama biz bunları söyledikçe geri dönüş alamıyoruz. Karşımızdakiler ya iyi niyetli değiller ya da gerçekten bu konuda bilgisizler” dedi. Sürekli ormanların korunacağına dair sözler verildiğini ancak hiçbir şey yapılmadığını belirten Özkara, şöyle devam etti:
"KÂĞIT ÜZERİNDE ARTIŞ"
“Bu tür düzenlemeler tamamen idarenin keyfiyetinden. Cumhurbaşkanının bir imzasıyla alan orman olmaktan çıkıyor. Şimdiye kadar 2B arazisi adı altında 626 bin hektarlık alan ormanlıktan çıktı. Ormanlarımızı artırıyoruz gibi bir imaj yaratmaya çalışıyorlar ama sadece kâğıt üzerinde arttığını görüyoruz. Sahada bir değişiklik olmadan alanı orman ilan ediyorlar.” Şanlıurfa’da yaptıkları çalışmalarda aslında orman olmadan orman statüsüne geçirilen 240 bin hektar alanın olduğunu gördüklerini söyleyen Özkara, “Var olan ormanlık alanların rakamlarıyla oynayarak toplumda algı oluşturmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.
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