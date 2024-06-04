YTÜ'de 1 öğrenci ölü bulundu: Üniversiteden 'intihar' açıklaması
Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Furkan Akardere, dün sabah saatlerinde ölü olarak bulundu. Üniversite yönetimi yapmış olduğu açıklamada olayın bir intihar vakası olduğunu açıkladı.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) dün Furkan Akardere isimli bir öğrencisinin yaşamına son verdiğini açıkladı.
Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada olayın inceleme ve bulgular sonucunda intihar vakası olduğu ifade edildi.
YTÜ'den yapılan açıklama şöyle:
Kamuoyuna Duyuru— Yıldız Teknik Üniversitesi (@YildizEdu) June 3, 2024
Bugün sabah saatlerinde Üniversitemizde yaşanan elim hadise karşısında derin bir üzüntü içerisindeyiz.
Savcılık ve emniyet güçleri tarafından titizlikle yürütülen inceleme ve bulgular sonucunda, Üniversitemiz öğrencilerinden Furkan Akardere’nin yaşamına son…
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