YTÜ'de 1 öğrenci ölü bulundu: Üniversiteden 'intihar' açıklaması

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Furkan Akardere, dün sabah saatlerinde ölü olarak bulundu. Üniversite yönetimi yapmış olduğu açıklamada olayın bir intihar vakası olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2024 - 12:05
YTÜ'de 1 öğrenci ölü bulundu: Üniversiteden 'intihar' açıklaması
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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) dün Furkan Akardere isimli bir öğrencisinin yaşamına son verdiğini açıkladı.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada olayın inceleme ve bulgular sonucunda intihar vakası olduğu ifade edildi. 

YTÜ'den yapılan açıklama şöyle:


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