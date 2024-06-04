YTÜ'de 1 öğrenci ölü bulundu: Üniversiteden 'intihar' açıklaması

Yayınlanma: 04.06.2024 - 12:05

Güncelleme: 04.06.2024 - 12:11

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) dün Furkan Akardere isimli bir öğrencisinin yaşamına son verdiğini açıkladı.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada olayın inceleme ve bulgular sonucunda intihar vakası olduğu ifade edildi.

YTÜ'den yapılan açıklama şöyle: