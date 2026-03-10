Öğrenci sayıları azaltılmaya çalışılıyor: Tarihi liselerde deprem tasfiyesi

İstanbul’un tarihi yarımadasında yer alan Suphipaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Sultanahmet MTAL ile Cağaloğlu Kız MTAL deprem riski nedeniyle tadilata alındı. Güçlendirme çalışmaları bitti ancak öğretmen ve öğrenciler hâlâ başka okullarda eğitim görüyor. Eğitimciler binaların tekrar söz konusu liselere verilmeyeceği endişesini taşıyor.

‘İŞTAHLARI KABARDI’

Konuya ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan eğitimci Maksut Balmuk, “Anladığımız kadarıyla tarihi mimari yapılarının yanı sıra Sultanahmet gibi cezbedici Boğaz manzarası olan Sultanahmet MTAL ve diğer okullar birilerinin iştahını kabartmış... Karar gerekçesi öğrenci yetersizliği olarak gösterilse de okulların öğrencileri var ve alan/bölüm çalışmaları sürüyor. Okulların tadilat nedeniyle taşınması ile birlikte okuldaki öğrenci sayısını azaltmaya yönelik yoğun bir çalışma yürütülüyor ve bu çalışmaya da daha önce Cağaloğlu Kız MTAL müdürü iken Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü yapılan B.G.’nin üstlendiğini söyleyebiliriz. Veli ve öğrenciler bir şekilde ikna edilerek nakilleri başka okullara kaydırılmakta ve okuldaki öğrenci sayısı hızla azaltılmaktadır” dedi.

‘İSTANBUL’A VE EĞİTİME İHANET’

Meslek liselerine kilit vurularak tarihi binaların başkaca amaçlar için tahsis edilir hale getirildiğini vurgulayan Balmuk, “Kaldı ki bu okullar eğitim sistemimizde bir hafıza niteliğindedir. Bu hafızaları yok etmek İstanbul’a olduğu kadar eğitim sistemine de ihanettir. Evet, bölge öğrenci potansiyeli açısından zayıf bir bölgedir. Kabul edelim ki ikamet eden insan sayısı azdır. Ama bu yokluğa rağmen öğrencileri olan, tercih edilen okullardır ve bakanlıkça kapatılmaktadır. Bu okullarda öğrenci azlığı olsa dahi teşviklerle canlı tutulması gerekirken aksi yaklaşım akıl tutulmasıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bu kararını gözden geçirmeli ve kamuoyunu da detaylı bir şekilde aydınlatmalıdır. Öncelikle eğitimde kapalı kapı ardı siyaseti uygulanmamalıdır” tepkisini gösterdi.