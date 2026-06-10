Öğrenci Sendikası'ndan NATO Zirvesi tepkisi:

Öğrenci Sendikası, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Bilkent Üniversitesi'nde öğrencilerin yurtlardan çıkarıldığı ve kampüs yaşamına çeşitli kısıtlamalar getirildiği iddiasıyla açıklama yaptı.

Sendikanın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, NATO Zirvesi nedeniyle öğrencilerin barınma ve eğitim haklarının ikinci plana itildiği savunuldu. Açıklamada, "Bilkent Üniversitesinde, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi nedeniyle öğrenciler yurtlardan çıkarılıyor, kampüs yaşamı güvenlik politikalarına göre yeniden düzenleniyor. Öğrencilerin barınma ve eğitim hakkı bir zirve uğruna yok sayılıyor" ifadelerine yer verildi.

Öğrenci Sendikası, zirve nedeniyle alınan tedbirlerin öğrencilerin günlük yaşamını doğrudan etkilediğini belirterek, üniversitelerin güvenlik politikalarının değil eğitim ve bilim faaliyetlerinin merkezinde olması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, "Eğitimden önce savaş diyen bu düzeni kabul etmiyoruz" denilerek uygulamalara tepki gösterildi.