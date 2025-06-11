Öğrenciler gelecek planı kurarken kurumların stratejik planlarında ‘kriz’ yer alıyor: Üniversitelerden itiraf

Türkiye ekonomik kriz ve işsizlik gibi sorunlarla boğuşurken bu sorunlar üniversitelerin stratejik planlarına da yansıyor. Pek çok üniversitenin 2025- 2029 yılları için hazırladığı stratejik planında krizlere ilişkin tespitler yer alıyor. Giresun Üniversitesi’nin gelecek dört yıla ilişkin stratejik planında “afetler ve krizler nedeniyle ülkenin yaşadığı ekonomik sıkıntıların üniversiteye de yansıdığı ve şehirde bölgesel işsizliğin etkilerinin görüldüğü” belirtiliyor. Planda öğrencilerin “barınma ve kamu yurtları imkânının yetersiz olduğu” aktarılıyor. Uşak Üniversitesi’nin stratejik planında ise nitelikli akademisyen ve öğrencilerin büyükşehirlerdeki köklü üniversitelere geçme eğiliminde olduğu belirtiliyor. Kastamonu Üniversitesi’nin planında “döviz kurlarının yüksekliğinden ithal ürünlerin fiyatlarının düşmediği, TL’nin değer kaybettiği ve yüksek enflasyonun öğrencilerin satın alma gücünü azalttığı” kaydediliyor. Bu planda da büyükşehirlerde yer alan üniversitelerin öğrencilere ve çalışanlara daha geniş imkânlar sunduğu aktarılıyor.

BOĞAZİÇİ DE BENZER

Aksaray Üniversitesi’nin planında da işsizlik oranlarının yükseliş eğiliminde olduğu, öğrenciler için yükseköğrenim maliyetlerinin her geçen gün arttığı ve “genç neslin işsiz kalma korkusuyla eğitimden vazgeçme eğilimi olduğu” belirtiliyor. Gaziantep Üniversitesi’nin stratejik planında ise “enflasyon ve faiz oranlarının yüksek seyrettiği; yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle bütçe ödeneklerinde tasarrufa gidildiği ve şehirde hayat pahalılığının arttığı, kiraların pahalılığı sebebiyle de barınma sorunu yaşandığı” kaydediliyor. Pek çok şehrin üniversitesinde bu gibi tespitler yer alırken Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden Boğaziçi Üniversitesi’nin 2025-2029 yılı stratejik planında da dikkat çeken ifadeler yer alıyor.

Planda “özellikle büyükşehirlerdeki üniversitelere şehir dışından gelen öğrencilerin barınma, beslenme ve sağlık sorunlarının giderek arttığı” kaydediliyor. Bu duruma karşı üniversitelerin yeterli altyapı ve mali kaynağı olmadığı aktarılıyor. Planda ayrıca yüksek kur ve enflasyonun üniversite harcamaları üzerinde olumsuz etkisi olduğu vurgulanıyor. Planda politik ve ekonomik nedenlerle Türkiye’den ayrılan genç ve eğitimli nüfusun da bir işgücü kaybı yarattığına dikkat çekiliyor.