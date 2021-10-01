Öğrenciler için barınma seferberliği

01 Ekim 2021 Cuma, 08:07

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, yurt kapasitelerinin yetersizliği ve yükselen kira ücretleri nedeniyle barınma sorunuyla karşı karşıya kalan üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı çalışma kapsamında ilk adımlar atıldı. “İzmir Gençlere Kucak Açıyor” adıyla planlanan, “Yurt”, “Dayanışma” veya “Gönüllü Aileye Katılım” seçeneklerinin yer aldığı projenin ilk ayağı olarak misafirhanelere öğrenciler kabul edilmeye başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, “Kira artışları nedeniyle öğrencilerimizin yaşadığı mağduriyetin farkındayız. Gençlerimiz için Buca ve Bornova'da iki yurt kiraladık. Özel yurt sahipleriyle ise kontenjan için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ülkenin geleceğini, sokakta sahipsiz bırakmayacağız” sözleriyle duyurduğu çalışmada Bornova ve Buca’da yurtların hizmete alınması için harekete geçilmişti. Ayrıca misafirhanelere de öğrencilerin yerleştirilmesi için yol haritası hazırlanmıştı.

TEK KİŞİLİK ODA

Büyükşehir Belediyesi, Balçova’da bulunan Umut Atölyesi’ne ve Karşıyaka’daki Örnekköy Sosyal Tesisi’ne öğrenciler yerleştirilmeye başlandı. Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için en ince ayrıntıya kadar düşünülerek tasarlanan misafirhaneler kullanıma hazırlandı. Güvenlik önlemleri ve hijyen standartlarının en yüksek seviyede tutulduğu misafirhanelerde tek ya da iki kişilik odaların yanı sıra mutfak, kütüphane, hobi ve bilgisayar odaları bulunuyor. Aileleriyle birlikte İzmir’e gelerek misafirhanelere giriş yapan öğrenciler projeden duydukları memnuniyeti aktardı.

MUĞLA

Üniversite öğrencilerinin barınma sorunu ülke genelinde bir türlü çözülemezken öğrencileri mağdur etmek istemeyen CHP’li belediyeler yer tahsisi yapmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi son günlerde barınma ile ilgili büyük sorunlar yaşayan üniversite öğrencilerinin bu problemlerini ortadan kaldırmak için üç farklı bölgede barınma alanlarını öğrencilere sundu. Kalacak yeri olmayan kız ve erkek öğrenciler için başvurular başladı. Öğrencileri mağdur etmeyeceklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Geleceğimiz olan evlatlarımızın eğitimine odaklanmaları ve sadece bu çerçevede yol almaları gerektiğine inanıyoruz. Hiçbir evladımızın sokakta kalmasına gönlümüz razı olmaz ve olmamalıdır. Biz evlatlarımızın yaşadığı mağduriyeti gidermek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sorunun ortaya çıktığı günden bu yana hazırlıklarımız ve görüşmelerimiz sürdü ve bundan sonraki süreçte de sorunu çözülmeyen evladımız olursa bu çalışmalara devam edeceğiz. Hiçbir evladımız canını sıkmasın, onları sokakta bırakmayacağız ve destekleri olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

MENTEŞE

Menteşe Belediyesi yeni eğitim-öğretim yılının açılması, yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine destek oluyor. Aynı anda 45 öğrenciye hizmet verebilecek şekilde düzenlenen belediyenin Kötekli ve Düğerek mahallelerindeki sosyal tesisleri bu anlamda geçici barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Kötekli ve Düğerek mahallemizdeki sosyal tesislerimizi aynı anda 45 öğrencinin barınabileceği şekilde hizmete açtık. Sosyal tesislerimiz şu an tam kapasite olarak öğrenci kardeşlerimize hizmet veriyor. Bugüne kadar 198 öğrenci kardeşimizin geçici barınma sorununu çözüme kavuşturduk. Ayrıca belediyemizin Elele Butik Dayanışma Merkezi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilerin çarşaf, yastık, yorgan gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

ÇİĞLİ

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, konut ve yurt fiyatlarındaki fahiş artış nedeniyle barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin sorununa çözüm üretmek için ilçedeki emlakçılarla bir araya geldi. Başkan Gümrükçü, “Barınma konusunda yaşanan mağduriyet yalnızca öğrencilerimizin değil hepimizin sorunu. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Katip Çelebi Üniversitesi’nin bulunduğu Balatçık mahallemizde fahiş fiyat artışına yönelik incelemelerimizi sürdürüyoruz. Gönül isterdi ki hemen bir yurt yapıp öğrencilerimizin mağduriyetlerini giderelim. Emlakçılar, başka şehirlerden gelen ve ilçemizi çok iyi bilmeyen öğrencileri Yenimahalle, Egekent ve Esentepe gibi çevre mahallelere yönlendirirlerse yaşanan mağduriyeti bir nebze olsun giderebiliriz. Birlikte hareket ederek bu süreci daha fazla uzamadan nihayete erdirmeliyiz ki öğrencilerimiz de artık derslerine konsantre olabilsinler” diye konuştu.