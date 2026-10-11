Öğrenciler okul binalarına kavuşmayı bekliyor: ‘Dezavantajları artıyor’

Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan, ilin başarılı gösterilen liselerinden Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi’nin binası 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden sonra il emniyet müdürlüğü tarafından kullanılmaya başlandı. Bu nedenle Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi öğrencileri eğitimlerini Sevsen Nevzat Şahin Ortaokulu’nda sürdürmeye başladı. Lisenin kendi binasına geçiş için belirli tarihler verilse de geçiş henüz gerçekleşmedi. Öğrenciler geçiş için kasımda verilecek ara tatili beklemeye başladı.

‘ÇALIŞMALARA KATILAMIYORLAR’

Eğitim-İş Hatay 1 No'lu Şube Başkanı Edip Hizmetçi okulun ve öğrencilerin durumuna ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Hizmetçi; “Okulun öğrencileri farklı ilçelerden okula geliyor. Ulaşımda güçlük çekiyorlar. Ayrıca 12.sınıflar parasını peşin ödedikleri ve yaz aylarında başladıkları dershane, etüt gibi çalışmalara katılamıyorlar.

YKS hazırlık sürecinde olan 11. ve 12. sınıf öğrencileri Türkiye geneli olan bu yarışta geriye düşüyor. 3 yıldır 30 dakika ders yapan öğrencilerin dezavantajlarının ne yazık ki gittikçe arttığını, üzülerek görmekteyiz. Okulun Destekleme ve Yetiştirme Kursları da şu anki bina ve derslikler uygun olmadığı için Nimet Fahri Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (MTAL) verilmektedir. Nimet Fahri Öksüz MTAL’nin öğrencileri ekim ayının sonunda stajdan döndüklerinde derslikler dolacak ve öğrencilerin kursları ile ilgili sıkıntılar da başlayacaktır.

Öğretmenler ve öğrenciler bir an önce okullarına dönüp eğitim öğretim çalışmalarına sağlıklı bir şekilde devam etmek istiyorlar” diye konuştu.