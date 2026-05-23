Öğrenciler şehirler arası otobüs fiyatlarından şikayetçi: 'İndirim yapmaları gereken yerde zam yapıyorlar'

Isparta’da öğrenim gören üniversite öğrencileri, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte şehirler arası otobüs bilet fiyatlarının arttığını belirterek, duruma tepki gösterdi.

Isparta'da üniversite öğrencisi olan Esma Gülsüm, "Bayramda bize destek olmaları gerekiyordu ama onun yerine saldırıda bulunuyorlar her zamanki gibi. Öğrenciyiz, hepimiz öğrenciyiz ama bilet fiyatlarını hep zam yapıyorlar. Bayramdan sonra yine düşürecekler" dedi.

"BİZ ÖĞRENCİLER İÇİN ZOR OLUYOR"

Bir başka üniversite öğrencisi, "Biz öğrenciler için zor oluyor. Özellikle üniversite öğrencileri için. Daha çok şehirden şehre gidiyorlar üniversite öğrencileri. Onlar için daha zor oluyor. Bence düşürülse daha iyi olur." diye konuştu.

Denizlili öğrenci Berfin Uçar da fiyatların öğrencilerin ailelerini görmesini zorlaştırdığını ifade ederek, "Öğrenciler açısından çok kötü bir şey. Özellikle ailelerin yanına gitmek istediklerinde çok pahalı oluyor. Onlar da ailesini göremiyor yani buna neden oluyor. Umarım fiyatlar düşer." ifadelerini kullandı.

Başka bir üniversite öğrencisi fiyat artışlarının haksız olduğunu savunarak, "750 liraya giderken 1100’e gidiyorsun, 1200’e gidiyorsun. Çok çok fark var arasında ve bayram sonu tekrar aynı fiyatlara dönüşüyor." dedi.

Tıp Fakültesi öğrencisi, bayram dönemlerinde öğrenciler için fiyatların indirimli hale getirilmesini istedi.

Şafak Güncü isimli öğrenci, "İndirim yapması gereken yerde zam yapıyorlar. En azından zam da yapmasınlar, sabit fiyatta kalsın. Zaten kredi ve burs fiyatları kaç para? Hem yurda para verip hem bayramda memleketine gitmek öğrenciler zora düşecek" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"TATİLE Mİ PARA VERECEĞİZ YOKSA YAŞAMAYA MI ÇALIŞACAĞIZ"

Üniversite son sınıf öğrencisi Mihriban Bekar artan fiyatların öğrencilerin tatil planlarını etkilediğini belirterek, "Bir öğrenci olarak gelen zammın saçma olduğunu düşünüyorum. Burada da belli kısıtlı bir bütçemiz var. Tatile mi para vereceğiz yoksa yaşamaya mı çalışacağız anlamadım" diye konuştu.

Ahmet Bağadır Akçay da geçen yıl 500 liraya gittiği yere bu yıl yaklaşık 1000 liraya gitmek zorunda kaldığını ifade ederek, "Öğrenci olarak zaten zor zamanlar geçiriyoruz. Her şey çok pahalı. Bunun üzerine bir de otobüs fiyatlarının bu kadar fazla artışı bizi çok etkiliyor." dedi.